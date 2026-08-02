Un plan de obra para mejorar la accesibilidad en el colegio de Cabueñes
R.V.
La mejora de la accesibilidad en el gijonés colegio público de Cabueñes es el objetivo de la obra que acaba de sacar a licitación el gobierno del Principado de Asturias, a través de la consejería de Educación. El presupuesto general, impuesto incluidos, de la serie de intervenciones que se programan supera los 87.000 euros y el plazo de ejecución se estima en tres meses.
El hecho de que se trate de un edificio construido inicialmente en 1920 al que se han ido añadiendo espacios a través de ampliaciones ha llenado el inmueble de desniveles que dificultan la accesibilidad. La propuesta actual no supone la solución total al problema pero plantea mejoras a partir de cinco actuaciones: sustituir la puerta principal de acceso al centro porque incumple las medidas requeridas, colocar un ascensor adosado a una de las fachadas que comunique las planta baja y primera, generar un aseo accesible en la planta baja, facilitar el acceso al gimnasio y salón de actos mediante la colocación de una rampa y generar un itinerario accesible en el exterior del centro que comunique la entrada principal con la entrada del ala Oeste donde estará el ascensor.
Pavimentos en 11 colegios
Por otro lado, y ya desde el ámbito de gestión del Ayuntamiento, se han puesto en marcha contratos para impulsar obras de renovación de pavimentos interiores en colegios y la reforma de la vivienda del conserje en el colegio público Río Piles.
La renovación de pavimentos, con un coste de unos 33.000 euros, alcanza a los colegios Alejandro Casona, Asturias, Cabueñes, Federico García Lorca, Honesto Batalón, Monteana, Las Mestas, Miguel Hernández, Pinzales, Príncipe de Asturias y Severo Ochoa. La obra se ejecutará en el plazo de un mes.
Y en el colegio Río Piles, con un coste de 36.000 euros y un plazo de dos meses, el plazo es darle un nuevo uso al espacio que era vivienda para para que pueda ser utilizado por los escolares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
- Susto en la Feria de Muestras en Gijón: los Bomberos sofocan un incendio en uno de los puestos de comida
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx
- Un gijonés intenta matar a un Policía Local al que ya conocía saboteando los frenos de su moto
- El viejo Mavy’s, histórico local de Gijón, ya está en obras y con varios interesados tras 20 años de cierre