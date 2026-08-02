Un plan de obra para mejorar la accesibilidad en el colegio de Cabueñes

La mejora de la accesibilidad en el gijonés colegio público de Cabueñes es el objetivo de la obra que acaba de sacar a licitación el gobierno del Principado de Asturias, a través de la consejería de Educación. El presupuesto general, impuesto incluidos, de la serie de intervenciones que se programan supera los 87.000 euros y el plazo de ejecución se estima en tres meses.

El hecho de que se trate de un edificio construido inicialmente en 1920 al que se han ido añadiendo espacios a través de ampliaciones ha llenado el inmueble de desniveles que dificultan la accesibilidad. La propuesta actual no supone la solución total al problema pero plantea mejoras a partir de cinco actuaciones: sustituir la puerta principal de acceso al centro porque incumple las medidas requeridas, colocar un ascensor adosado a una de las fachadas que comunique las planta baja y primera, generar un aseo accesible en la planta baja, facilitar el acceso al gimnasio y salón de actos mediante la colocación de una rampa y generar un itinerario accesible en el exterior del centro que comunique la entrada principal con la entrada del ala Oeste donde estará el ascensor.

Pavimentos en 11 colegios

Por otro lado, y ya desde el ámbito de gestión del Ayuntamiento, se han puesto en marcha contratos para impulsar obras de renovación de pavimentos interiores en colegios y la reforma de la vivienda del conserje en el colegio público Río Piles.

La renovación de pavimentos, con un coste de unos 33.000 euros, alcanza a los colegios Alejandro Casona, Asturias, Cabueñes, Federico García Lorca, Honesto Batalón, Monteana, Las Mestas, Miguel Hernández, Pinzales, Príncipe de Asturias y Severo Ochoa. La obra se ejecutará en el plazo de un mes.

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Y en el colegio Río Piles, con un coste de 36.000 euros y un plazo de dos meses, el plazo es darle un nuevo uso al espacio que era vivienda para para que pueda ser utilizado por los escolares.