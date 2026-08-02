Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

"Ha sido atroz; como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana": quejas en todo Gijón por el ruido de los conciertos de Hermanos Castro

La Federación Vecinal recopila denuncias desde La Arena a El Muselín

Asistentes a uno de los conciertos del fin de semana en el parque de los Hermanos Castro.

Asistentes a uno de los conciertos del fin de semana en el parque de los Hermanos Castro. / Marcos León

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. Valle

Gijón

«Lo de este fin de semana ha sido atroz. Era como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana y había que cerrarlas para escuchar un poco menos. Ni en Semana Grande ha pasado semejante cosa, y vivo cerca de Poniente».

El testimonio de Charo Blanco, presidenta de la asociación vecinal de Moreda, ejemplifica las quejas que entidades vecinales de varios barrios de Gijón han realizado por el ruido que se dejó sentir en toda la ciudad las noches del viernes y el sabado procedente de los conciertos que se celebraron en el recinto del parque de los Hermanos Castro.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El viernes el escenario acogió el concierto «I love reggaeton» y el sábado la cita fue con el «Love the 90´s». Dos festivales que congregaron a miles de personas a la orilla del Piles pero que se dejaron sentir, y no para bien, en toda la ciudad hasta altas horas de la madrugada. El « I Love Reggaeton reunía a artistas como Alexis & Fido, Ángel & Khriz, Wolfine, Dasoul, Fuego, Danny Romero o Lorna. El cartel de los 90 sumaba, entre otros, a Haddaway, Alexia, Rebeca o Fernandisco.

«Nos han llegado quejas de varios barrios, no solo de La Arena, que están al lado. Se oyó hasta en El Muselín. Era como tener la música dentro de casa», denuncia Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales. La FAV utilizó sus redes sociales para denunciar publicamente que «algo no está bien controlado cuando un sonido ensordecedor cubrió la ciudad este fin de semana.Los conciertos se celebran en el parque de los Hermanos Castro, junto al Piles, pero se oyen en casi todo Gijón»

Noticias relacionadas y más

También hubo quejas de vecinos de El Llano, el Polígono, el centro y el entorno de la zona Oeste.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
  2. El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
  3. Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
  4. Susto en la Feria de Muestras en Gijón: los Bomberos sofocan un incendio en uno de los puestos de comida
  5. Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
  6. Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx
  7. Un gijonés intenta matar a un Policía Local al que ya conocía saboteando los frenos de su moto
  8. El viejo Mavy’s, histórico local de Gijón, ya está en obras y con varios interesados tras 20 años de cierre

"Ha sido atroz; como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana": quejas en todo Gijón por el ruido de los conciertos de Hermanos Castro

"Ha sido atroz; como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana": quejas en todo Gijón por el ruido de los conciertos de Hermanos Castro

Tributo a los mayores de "San Julián" de Roces

Un plan de obra para mejorar la accesibilidad en el colegio de Cabueñes

Un plan de obra para mejorar la accesibilidad en el colegio de Cabueñes

Los patinetes eléctricos, bajo la lupa en Gijón con un nuevo dispositivo de control

Los patinetes eléctricos, bajo la lupa en Gijón con un nuevo dispositivo de control

Con "Love the 90s" la música noventera "renace" en Gijón: "Cada artista tiene su punto"

Con "Love the 90s" la música noventera "renace" en Gijón: "Cada artista tiene su punto"

La figura de la semana: Pedro López Ferrer, un ingeniero de balón y esfuerzo

La figura de la semana: Pedro López Ferrer, un ingeniero de balón y esfuerzo

Alejandro Navazas: "La ordenanza de animales busca cumplir las normas, no poner más multas"

Vidal Gago, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos: "Los gobiernos deben dedicar mucho más dinero a nuestras infraestructuras"

Vidal Gago, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos: "Los gobiernos deben dedicar mucho más dinero a nuestras infraestructuras"
Tracking Pixel Contents