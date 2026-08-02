"Ha sido atroz; como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana": quejas en todo Gijón por el ruido de los conciertos de Hermanos Castro
La Federación Vecinal recopila denuncias desde La Arena a El Muselín
«Lo de este fin de semana ha sido atroz. Era como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana y había que cerrarlas para escuchar un poco menos. Ni en Semana Grande ha pasado semejante cosa, y vivo cerca de Poniente».
El testimonio de Charo Blanco, presidenta de la asociación vecinal de Moreda, ejemplifica las quejas que entidades vecinales de varios barrios de Gijón han realizado por el ruido que se dejó sentir en toda la ciudad las noches del viernes y el sabado procedente de los conciertos que se celebraron en el recinto del parque de los Hermanos Castro.
El viernes el escenario acogió el concierto «I love reggaeton» y el sábado la cita fue con el «Love the 90´s». Dos festivales que congregaron a miles de personas a la orilla del Piles pero que se dejaron sentir, y no para bien, en toda la ciudad hasta altas horas de la madrugada. El « I Love Reggaeton reunía a artistas como Alexis & Fido, Ángel & Khriz, Wolfine, Dasoul, Fuego, Danny Romero o Lorna. El cartel de los 90 sumaba, entre otros, a Haddaway, Alexia, Rebeca o Fernandisco.
«Nos han llegado quejas de varios barrios, no solo de La Arena, que están al lado. Se oyó hasta en El Muselín. Era como tener la música dentro de casa», denuncia Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales. La FAV utilizó sus redes sociales para denunciar publicamente que «algo no está bien controlado cuando un sonido ensordecedor cubrió la ciudad este fin de semana.Los conciertos se celebran en el parque de los Hermanos Castro, junto al Piles, pero se oyen en casi todo Gijón»
También hubo quejas de vecinos de El Llano, el Polígono, el centro y el entorno de la zona Oeste.
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