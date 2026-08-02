Tributo a los mayores de "San Julián" de Roces
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La asociación vecinal "San Julián" de Roces homenajeó a sus mayores Virginia Fernández y Pepín Fernández en un acto que contó con la participación de los ediles Gilberto Villoria y Abel Junquera. En la imagen, los agasajados, los concejales y los líderes vecinales.
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