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Tributo a los mayores de "San Julián" de Roces

Tributo a los mayores de &quot;San Julián&quot; de Roces |

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La asociación vecinal "San Julián" de Roces homenajeó a sus mayores Virginia Fernández y Pepín Fernández en un acto que contó con la participación de los ediles Gilberto Villoria y Abel Junquera. En la imagen, los agasajados, los concejales y los líderes vecinales.

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