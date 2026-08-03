Agustín Entrialgo, vecino de Serín: "Aquí siempre hubo ganaderías de leche; salían miles de litro al día pero eso ya es historia"

A Agustín Entrialgo le cuesta imaginar un día sin acercarse al bar de Serín. Tiene 82 años y, desde que se jubiló, mantiene un ritual inalterable: desayunar con calma, esperar a que avance la mañana y caminar hasta el establecimiento. "Allí siempre encuentras a alguien con quien hablar", dice. Lo afirma convencido de que un pueblo necesita mucho más que carreteras o servicios. Necesita un lugar donde sus vecinos sigan viéndose. "Habría que tener un bar de guardia, como las farmacias", bromea.

Nació el 8 de abril de 1944 y nunca ha vivido lejos de Serín. Una parroquia gijonesa que pasó de vivir casi exclusivamente de la agricultura y la ganadería a convertirse en un lugar atravesado por la autopista, el ferrocarril y el ir y venir constante de vehículos.

Agustín Entrialgo en su casa. / Pablo Solares

"Antes esto sí era un pueblo tranquilo", recuerda. Entonces cada familia tenía unas pocas vacas y los prados permanecían cuidados porque todos dependían de la tierra. "Salían toneladas de leche todos los días. Ahora debe quedar una ganadería grande y poco más", cuenta Entrialgo. Donde antes había hierba segada y fincas aprovechadas, hoy observa parcelas cubiertas de maleza.

Su infancia fue la de tantos hijos de agricultores. Los Reyes Magos solían traer unas zapatillas nuevas porque eran más necesarios que cualquier juguete. A los trece años dejó la escuela tras superar una grave pulmonía que estuvo a punto de costarle la vida. Aquella enfermedad marcó un antes y un después. Cuando recuperó las fuerzas volvió a reunirse con los amigos para jugar al balón junto a la iglesia. "No había otra diversión."

La parroquia de Serín Nombre: Agustín Entrialgo Edad: 82 años Profesión: jubilado El mejor lugar de la parroquia: la tranquila zona de El Gallinal Lo mejor de vivir en la zona rural: "Lo tienes todo a mano y si quieres ir a la ciudad, el tren pasa cada media hora" En una frase: "En Serín está mi casa. No soy nada de ciudad"

El fútbol ocupó buena parte de su juventud. Defendió durante años la camiseta del Serín y recorrió pueblos cercanos para disputar partidos frente a equipos de Pinzales, Monteana o Sotiello. Colgó las botas pasados los treinta, cuando el trabajo ya ocupaba casi todo el tiempo.

Su trayectoria laboral fue tan variada como intensa. Trabajó en la cooperativa de agricultores como tractorista, participó en la construcción de las instalaciones de Ensidesa y más tarde en las obras de la "Y", manejando las máquinas que daban el acabado al hormigón. "El tan criticado, rayado que hace el ruido, pues parte de ello lo hice yo", cuenta el vecino, que además, pasó una temporada en Huelva trabajando antes de regresar definitivamente a casa. Desde entonces, como resume entre risas, fueron "vacas, vacas, vacas y fabas".

Aunque durante años vivió con su mujer en un piso de Gijón por motivos de trabajo, nunca dejó de regresar cada día al pueblo. "No soy de ciudad", afirma sin titubear. Hoy confiesa que Serín ya no se parece al que conoció de niño, pero sigue sin imaginar otro lugar para vivir.

La relación de su familia con la Caja Rural de Gijón también forma parte de esa historia. Sus padres ya eran socios de la entidad y él mantiene ese vínculo desde hace casi seis décadas, una continuidad que considera tan natural como seguir cuidando las raíces familiares.