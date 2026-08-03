Los bonos de turismo rural volverán con 4.000 nuevos descuentos para viajar por Asturias tras el éxito de la primera convocatoria

El Gobierno de Asturias reforzará el programa de bonos de turismo rural con una segunda convocatoria dotada con 300.000 euros, que permitirá poner en circulación 4.000 nuevos descuentos para estancias en alojamientos rurales durante el último trimestre del año. La medida llega después de que la primera edición agotara prácticamente todas las ayudas disponibles, con más de 9.000 de los 9.300 bonos ya vendidos.

El anuncio lo realizó la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, durante la clausura del Día del Turismo celebrado este lunes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). “Cuando una política pública funciona, lo responsable es reforzarla”, afirmó, al justificar una ampliación que pretende seguir incentivando las escapadas al medio rural fuera de la temporada alta.

Un modelo basado en el “respeturismo”

Durante su intervención, Llamedo defendió el modelo de “respeturismo”, con el que el Ejecutivo autonómico busca compatibilizar el crecimiento del sector con la protección del territorio y el bienestar de quienes viven en él. “El verdadero éxito consiste en que quienes nos visitan deseen volver y en que quienes vivimos aquí sigamos sintiendo orgullo cuando llegan esos visitantes”, aseguró. En esa misma línea, añadió que “no debe cambiar Asturias, sino que debe ayudar a que Asturias siga siendo Asturias”, apostando por un desarrollo turístico basado en la desestacionalización, el reparto de visitantes por todo el territorio, la protección de los espacios naturales y unas reglas de competencia equilibradas.

La vicepresidenta también repasó la evolución del turismo durante el primer semestre del año. Entre enero y junio, Asturias recibió más de 1,07 millones de viajeros, que generaron más de 2,1 millones de pernoctaciones. Solo en junio, las estancias crecieron un 6%, situando al Principado como la comunidad de la España Verde con mayor incremento tanto en viajeros como en pernoctaciones. Además, destacó el crecimiento superior al 11% de las estancias de visitantes internacionales y el buen comportamiento del turismo rural.

Reconocimiento a los pioneros del turismo activo

El anuncio de los nuevos bonos puso el broche al Día del Turismo, una jornada organizada por la Mesa de Turismo de FADE que sirvió también para homenajear a quienes impulsaron el turismo activo en Asturias. Los reconocidos fueron Juan Carlos “Kaly” Menéndez, Fernando “Tato” Ruiz, Ricardo “Calo” Soto —ausente por motivos personales— y Antonio “Ton” Soto, considerados pioneros de un modelo que convirtió la naturaleza en uno de los principales reclamos turísticos del Principado.

Durante el acto se destacó que estos empresarios fueron decisivos para acercar al público actividades como el descenso del Sella, las rutas de montaña, el rafting o el barranquismo, además de contribuir a profesionalizar el sector mediante la creación de asociaciones y la defensa de una regulación que garantizara tanto la seguridad como la conservación del entorno.

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, subrayó que los homenajeados “abrieron un camino que hoy es imparable”, mientras que la presidenta de FADE, María Calvo, reivindicó un crecimiento turístico apoyado en la calidad, la sostenibilidad y una mejor distribución de los visitantes a lo largo del año.

En representación de los premiados intervino Fernando “Tato” Ruiz, quien quiso compartir el reconocimiento con todos aquellos que contribuyeron a levantar el sector. “Por cada uno de nosotros hay al menos diez personas más”, afirmó, antes de recordar el papel desempeñado por familias, trabajadores y clientes en los primeros años de una actividad que hoy forma parte de la identidad turística de Asturias.