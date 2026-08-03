Toda Asturies se festeja en Xixón: el cerro puso la guinda al Festival Arcu Atlánticu

El Gijón más Xixón amaneció ayer envuelto en tradición y asturianía. Y desde esos sentimientos disfrutó de una soleada jornada dominical en el corazón de Cimavilla. Música, gastronomía y juegos tradicionales reunieron a miles de personas en el Cerro de Santa Catalina en la celebración del Día d’Asturies. Un clásico del verano gijonés y la guinda de la programación del festival Arcu Atlánticu.

La animación arrancaba a media mañana con el desfile de una veintena de grupos folklóricos y bandas de gaitas desde la plaza Mayor al Cerro. Entre el público, muchos asturianos pero también muchos turistas que descubrían la celebración. "Somos de La Rioja, es la primera vez que venimos y el desfile nos está encantando; es distinto a lo que se ve allí pero cada cosa tiene su encanto", explicaba Beatriz Llorente mientras disfrutaba el paso de las agrupaciones folklóricas.

El desfile incluyó la presencia de las bandas de gaites "Villa de Xixón", "Magüeta , "Jovellanos", "Noega", "Conceyu de Xixón", "Saxum" y "Garulla" y las agrupaciones folklóricas "Coros y Danzas Jovellanos", "La Alegría de Porceyo", "Excelsior", " Flor de Xaranzaina", Andecha de Música Tradicional "Na Señardá", Coros y Danzas del Real Grupo de Cultura Covadonga, "Marabayu", "El Xiringüelu", "El Xolgoriu" y " Los Xustos".

Día d'Asturies en el Festival Arcu Atlánticu / Marcos León

Para María Chaverri elegir un grupo favorito era imposible: "Van todos guapísimos". Ella sí conoce bien esa fiesta. No son pocos los años en los que participó, ayer prefirió disfrutarla como una simple espectadora. "Siempre hemos participado con los nietos y los hijos. Ahora me encanta venir a ver el desfile , contaba.

Tras el desfile, a disfrutar en el Cerro de las viandas con la familia o las amistades. Y es que en una jira no puede faltar una buena comida al aire libre. Manteles extendidos sobre la hierba, cestas de picnic, tortillas, empanadas, embutidos y sidra formaban parte de una imagen que se repite cada verano y que convierte la fiesta en un encuentro intergeneracional.

El jurado encargado de elegir las propuestas gastronómicas ganadoras fichó este año a una parte del elenco de "La Cubana", la compañía de teatro que tiene convertido estos días el Jovellanos en una singular cocina con su espectáculo "La cuisine de ma cousine". Tres premios para tres categorías: "Mejor Presentación en Prau", "Cesta Más Prestosa" y "Sostenibilidad".

El listado de ganadores incluyó la propuesta titulada "Flores, Flores". Un éxito que escondía meses de preparación. "Durante todo un año vamos pensando ideas, viendo cosas que nos pueden servir y relacionando toda la comida con una temática. El sábado estuvimos todo el día cocinando y esta mañana colocando cada plato", explicaba Lucía Lobato, una de las componentes del grupo.

"Esta vez nos hemos inspirado en las flores", concretaba su compañera Yolanda Díaz mientras Belén Montes destacaba algunos de los platos elaborados para la ocasión, como "los tulipanes de tomate y queso y el embutido con forma de rosas".

Para este grupo, participar es una tradición. "Es nuestro cuarto año. El pasado la temática eran los indianos y la cesta representaba la maleta que llevaban cuando emigraban", recordaba Lobato. Más allá de los premios, aseguran, lo importante es compartir un día con familia y amigos. "El concurso es estar disfrutando todos juntos. Si ganamos estaría muy bien porque dan entradas para ir al teatro Jovellanos", explicaban antes de saber que habían quedado primeros en la categoría a la mejor presentación.

Muy cerca de ellos, varias generaciones de distintas familias compartían mantel. "Todas las niñas vienen desde bebés. Los mayores ya veníamos antes de tener a nuestros hijos y ahora queremos transmitirles la tradición de venir todos los años y creo que lo estamos consiguiendo", concretaba Laura Iturrate. Este año participaron en la jira con un mantel de adultos, una cesta y, también, una cesta infantil. Para la pequeña Ana López es una ilusión disfrutar del día: "Yo vengo desde que tengo cero años", confesaba con buen humor.

No todos acudieron al Cerro con la intención de competir. El grupo folclórico "El Xolgoriu", que lleva cuatro décadas participando en esta celebración, optó un año más por disfrutar de la jornada en familia. Incluyendo uno de los momentos más emocionantes: bailar la danza prima. Tres grandes corros, uno dentro de otro, reunieron a centenares de personas cogidas de la mano que cantaban y bailaban todos juntos al mismo compás.

La mañana continuó con la tradicional puya del ramu, organizada por el grupo folclórico "El Xiringüelu". El dinero recaudado, 817 euros, se convertirá en una donación a favor de la Cocina Económica. Tras la puya, la emoción del "Gijón del alma" con Víctor el de Cimavilla llevando la voz cantante de este himno de la ciudad. La canción hizo que todos los que estaban allí se abrazaran por los hombros mientras la coreaban.

La sesión de la mañana terminó con la entrega de premios. Por la tarde, a quien aún le quedara cuerpo para más fiesta, la programación incluía juegos tradicionales Y, por la noche, más música en la plaza Mayor.

El Día d’Asturies clausuró desde el Cerro de Santa Catalina las actividades con las que el festival Arcu Atlánticu ha venido llenando Gijón los últimos diez días con una oferta de música, danza, cine, artesanía y gastronomía. Alrededor de medio centenar de propuestas diferentes, gratuitas y para todos los públicos.

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"Esta edición confirma que el Arcu Atlánticu se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del verano en Xixón. Hemos ofrecido una programación diversa, gratuita y de calidad que ha permitido acercar a la ciudadanía y a nuestros visitantes la riqueza cultural de los territorios atlánticos, al tiempo que hemos estrechado lazos con otras comunidades unidas por un patrimonio y una historia compartidos. Con ello se refuerza el papel de nuestra ciudad como referente cultural en el Atlántico europeo ", festejaba la concejala de Cultura de Gijón, Montserrat López Moro.