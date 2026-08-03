Cajastur ayuda a concienciar sobre las cardiopatías congénitas
APACI pone el foco en el coste para las familias asturianas con pequeños que deben operarse en Madrid: "Nos vamos con fecha de ida, pero no de vuelta"
Enrique Pecker
"En la semana 20 de mi embarazo le diagnosticaron a mi hijo una cardiopatía congénita". Lo decía ayer Ana Fernández, la presidenta de APACI, la Asociación de Ayuda a Personas Afectadas por Cardiopatías Congénitas de Asturias. El grupo sin ánimo de lucro trabaja estos días en la Feria de Muestras de Asturias (FIDMA) para visibilizar un problema del que, dice, mucha gente no tiene mucha información al respecto. Ayer, junto a Miguel Fernández, la presidenta instaló un stand informativo gracias a la ayuda de la Fundación Cajastur.
Explican desde la asociación que la labor de concienciación es crucial para las asociaciones sanitarias puedan recibir la ayuda que necesitan y mantener sus prestaciones a socios. En el puesto instalado ayer, el grupo pudo darse a conocer con un vinilo de gran formato y folletines informativos.
Explicó también Fernández que, pese a que los avances médicos para tratar esta alteración en el funcionamiento del corazón han sido muy notorios, se requiere de más ayuda para el adecuado tratamiento de una afección que todavía necesita más apoyo en comunidades como Asturias. "Nosotros nos vamos a Madrid con fecha de ida, pero no de vuelta", declaró la presidenta de APACI, que destacó la logística de enviar pacientes a Madrid dentro de las labores que efectúa el grupo.
El proceso de operación y recuperación que puede conllevar una cardiopatía congénita puede extenderse durante semanas o incluso meses, por lo que disponer de una estancia en Madrid para los pacientes durante todo ese tiempo conlleva un coste bastante elevado para la asociación asturiana.
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