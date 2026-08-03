Camino Escena Norte abre inscripciones para el encuentro profesional de artes escénicas de seis comunidades en Gijón

Camino Escena Norte ha abierto las inscripciones para el encuentro profesional de artes escénicas Habitación Peregrina PRO que, en su séptima edición, se celebrará del 21al 23 de septiembre en Laboral Ciudad de la Cultura.

Habitación Peregrina PRO es un punto de encuentro del sector escénico profesional de las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja. En el caso de esta edición que tendrá Gijón como punto de encuentro, se enfocará en tres ejes: la coproducción interterritorial, la distribución sectorial y las artes escénicas en espacios no convencionales.

Este encuentro está abierto a compañías, ayuntamientos participantes en el Itinerario Constelaciones de Camino Escena Norte, programadores, teatros, salas privadas, festivales y otros eventos profesionales. Los profesionales interesados tienen de plazo hasta el 28 de agosto para reservar su plaza.

La propuesta Habitación Peregrina PRP surgió en la programación del Camino Expandido. Creado en 2020 en Lugo, este evento va adaptándose año a año, aunque mantiene su seña de identidad como un encuentro de pequeño formato, en el que todos los agentes participantes pueden conocerse.

Desde su inicio ha girado en torno a la formación, la creación de sinergias y las relaciones entre agentes y la búsqueda de oportunidades fuera de la propia comunidad. En este espacio, las compañías y el resto de agentes se ponen en contacto, conocen sus respectivas líneas de trabajo y propuestas estéticas, conocen la realidad de los otros territorios, además de explorar oportunidades de distribución y trabajo conjunto y acceder a propuestas de formación que sean de interés para su desarrollo profesional.

Camino Escena Norte es una iniciativa promovida por las propias asociaciones profesionales de productoras de artes escénicas Escena Galega, Escenasturias, ACEPAE (Cantabria), Eskena, ESNA (Navarra) y Aescena (La Rioja). Todas ellas, unidas en la supraentidad Camino Escena Norte Agrupación de Interés Económico, creada específicamente para el desarrollo, gestión y producción de este proyecto.