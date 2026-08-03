Divertia se someterá a una auditoría para revisar su historial de contratos: "Habrá transparencia"

La izquierda tratará de forzar en Pleno la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de Divertia y el forista Jesús Martínez Salvador, actual presidente de la empresa pública en sustitución al cesado edil no adscrito Oliver Suárez, encargará una auditoría para revisar todas las contrataciones de la empresa y facilitar la "transparencia" de esta nueva etapa. El revuelo generado tras el cese del concejal fue uno de los temas del día en una sesión plenaria que aprobó por unanimidad retirarle a Suárez su salario de asignación parcial al considerar el gobierno que al dejar de ejercer como presidente de Divertia ya no tiene que ser retribuido por nada más que las dietas que le correspondan por acudir a plenos y comisiones. El propio Oliver Suárez votó a favor y, de hecho, se alineó con el bipartito en todas las votaciones de la jornada, como venía haciendo hasta ahora. No intervino en ninguno de los debates.

La retirada del sueldo de Suárez y la dación de cuenta de su cese como presidente de Divertia dieron la oportunidad a la oposición para volver a pedir más explicaciones sobre un cambio que el gobierno vincula a que el presidente saliente contrató dos conciertos de verano sin pasar por el filtro del consejo de administración, un argumento que no convence al resto de partidos. "Es razonable que se le retire el salario, pero no estamos de acuerdo con estas formas chapuceras", señaló Olaya Suárez, de Podemos, que acusó al gobierno de haberse "saltado a la torera la ley de transfuguismo" cuando Suárez dejó Vox, el hasta ese momento su partido, para pasar a ser concejal no adscrito y tras la ruptura del gobierno local con la formación verde. La de Podemos acusó al no adscrito de "falta de palabra" y de "mala gestión" y duda de que "solo dos contratos" hayan sido los detonantes de su salida. "No vamos a permitir que este escándalo se quede sin investigar", dijo.

Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida, recordó que su formación y la de Olaya Suárez han llevado el caso a Fiscalía y defendió que pedirán en el próximo Pleno abrir una comisión de investigación sobre el caso. Acusó al gobierno local de "trilerismo". "Si ahora se le quita el sueldo es porque antes se lo dio, y si se le quita la presidencia es porque alguien se la había dado. Y ese alguien es usted", le dijo el portavoz de IU a la alcaldesa Carmen Moriyón. El consejo de administración convocado para este miércoles, y en el que Martínez Salvador lleva a votación conciertos de la Semana Grande pendientes de aprobación.

Carmen Eva Pérez, del PSOE, tildó la situación de "esperpéntica" y acusó al gobierno de "haber transgredido los límites democráticos". "Oliver Suárez cobraba más de 50.000 euros al año por ejercer una función de gobierno. Divertia ha sido curiosamente la empresa que ha tenido mayores subidas (presupuestarias) este mandato", aseguró la edil, que reprochó también el cambio de estatutos que se aprobó poco después de la salida de Oliver Suárez de Vox y con el que se quitó uno de los dos asientos que la formación verde tenía en el consejo.

Sara Álvarez Rouco, de Vox, habló de la "indignidad" y de la "vergonzosa traición" que a su juicio supuso la ruptura del acuerdo de gobierno en 2023 y aseguró que la presidencia de Divertia había sido "una mera limosna a un señor incontrovertidamente incapacitado para participar en actividades políticas y empresariales". En el salón de plenos, la edil está sentada justo en frente del concejal no adscrito, que escuchó estas intervenciones mientras consultaba su ordenador y sin reaccionar en un sentido u otro.

Un análisis de Hacienda

Martínez Salvador, por su lado, lamentó la a su juicio la "sobreactuación" de los portavoces de la oposición y dio nuevos detalles sobre el proceso al final de la sesión plenaria y en respuesta a dos preguntas de Álvarez Rouco. Explicó que fue el mes pasado, durante el proceso de trabajo para elaborar los nuevos presupuestos, cuando "el equipo de la concejalía de Hacienda analizó los gastos" de Divertia, como del resto de empresas, y "detectó" en este caso "un incremento" de gastos en los conciertos de Hermanos Castros que se habían celebrado "con éxito" pocos días antes. "Se comprobó que la contratación de dos de los artistas (Lola Índigo y Alejandro Sanz) no constaban como aprobados por el consejo de administración", dijo Martínez Salvador, que explicó que tras ese aviso Alcaldía encargó un informe a la secretaría general para constatar si esos contratos se habían hecho de acuerdo a la norma.

"Por mi parte di orden por escrito de paralizar los pagos de este ciclo (Los conciertos del Parque) hasta ver si los contratos eran correctos", añadió el forista, que es responsable del área de Festejos. El informe de la secretaría, por lo demás, confirmó el 13 de julio que los dos contratos no habían sido aprobados en consejo y que esa "infracción grave" motivó el cese de Oliver Suaréz y del gerente, Fernando Losada. El forista, también, se dirigió al resto de grupos. "Todos están representados en el consejo de administración y la realidad es que ningún consejero hizo observación alguna sobre esto, nadie preguntó nada hasta que no fueron conocedores el informe encargado por Alcaldía. Eso demuestra dos cuestones: que los consejeros de Divertia deberían plantearse si han hecho bien el trabajo por el que cobran y que este Ayuntamiento, con su alcaldesa al frente, ha tenido un comportamiento ejemplar", aseguró. Recalcó que, en cualquier caso, se encargará una auditoría "que el consejo podrá conocer de manera detallada" este miércoles.