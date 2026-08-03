Emulsa lleva al Paseo Gastro un plan de impulso al reciclaje de vidrio hostelero
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R. V.
Gijón
El Paseo Gastro recibirá un tratamiento especial dentro de la nueva campaña de impulso al reciclaje de vidrio hostelero que va a desarrollar Emulsa en colaboración con Cogersa y Ecovidrio. La campaña arranca con visitas a negocios para ver sus hábitos de reciclaje y recibir asesoramiento especializado. En una segunda fase, Ecovidrio se encargará de instalar nuevos contenedores de gran capacidad y facilitarles cubos con ruedas y sistemas de elevación para simplificar el transporte.
A los locales de Paseo Gastro en Begoña y los Jardines de la Reina se les entregarán veinte cubos adaptados como complemento a una campaña especial de sensibilización.
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