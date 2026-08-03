Emulsa lleva al Paseo Gastro un plan de impulso al reciclaje de vidrio hostelero

El Paseo Gastro recibirá un tratamiento especial dentro de la nueva campaña de impulso al reciclaje de vidrio hostelero que va a desarrollar Emulsa en colaboración con Cogersa y Ecovidrio. La campaña arranca con visitas a negocios para ver sus hábitos de reciclaje y recibir asesoramiento especializado. En una segunda fase, Ecovidrio se encargará de instalar nuevos contenedores de gran capacidad y facilitarles cubos con ruedas y sistemas de elevación para simplificar el transporte.

A los locales de Paseo Gastro en Begoña y los Jardines de la Reina se les entregarán veinte cubos adaptados como complemento a una campaña especial de sensibilización.