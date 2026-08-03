"Gijón compra y vuelve" moviliza ya a 344 comercios, el 70% del total de 2025

Aún queda todo un mes por delante y la Unión de Comerciantes ya ha tramitado la inscripción de 344 comercios a la nueva edición del programa "Gijón compra y vuelve". Una cifra que se ha conseguido en el tiempo récord de diez días –el plazo de adhesiones se abrió el pasado 20 de julio–y que se corresponde con alrededor del 70% del número de negocios que se adhirieron a la campaña del año pasado. Visto el tirón de los primeros días y que el plazo para solicitar la incorporación estará abierto hasta el 31 de agosto, desde la Unión se tiene claro que se pulverizaran las cifras de ejercicios anteriores.

Que al pequeño comercio gijonés le gusta este programa de fidelización de la clientela que la Unión de Comerciantes y el Ayuntamiento de Gijón sacaron adelante en 2024 como alternativa a los denominados bonos al consumo de la etapa covid no solo se deja ver en el número de inscritos en pocos tiempos. También en el hecho de que muchos de ellos son "repetidores". Así que la experiencia no les debió ir mal si quieren volver a participar. La campaña tiene como punto de partida 500.00 euros que salen de las arcas municipales y que dan soporte a los descuentos de los que se beneficiarán los clientes. A partir de ese dinero el año pasado se movilizaron 3,4 millones en ventas.

Algunos límites

Ventas que se organizan en dos fases. Una primera entre el 10 de septiembre y el 11 de octubre donde el cliente generará un premio del 25% del importe de lo gastado y una segunda, entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, donde ese premio se transforma en un descuento en otras compras.

Hay ciertos límites. En la primera fase la compra mínima debe ser de 20 euros y el límite de crédito por cliente está fijado en 200. Y en la segunda, el descuento no puede superar el 50% del importe de la compra y un máximo de 50 euros por compra. Otro matiz: cada comercio podrá canjear como máximo 5.000 euro en premios.

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"Gijón compra y vuelve"

Hasta el 31 de agosto: plazo para que los comercios interesados se adhieran a la edición de este año Del 10 de septiembre al 11 de octubre: ronda de primeras compras que servirán a la clientela para generar el premio que podrán canjear como descuento en una segunda compra Del 15 de octubre al 15 de noviembre: periodo de canje de los premios. Las fechas pueden adaptarse en función de la evolución del presupuesto que haya disponible