Gijón deja sin sueldo a Oliver Suárez y la izquierda reclama una comisión de investigación en Divertia

Con el voto a favor del propio Oliver Suárez, el Ayuntamiento de Gijón votó esta mañana por unanimidad retirar el sueldo de dedicación parcial que hasta ahora cobraba el edil no adscrito por presidir Divertia, un cargo del que ha sido cesado por la Alcaldesa tras detectarse la firma unilateral de dos conciertos de verano que, por su coste, tendrían que haber pasado por el filtro del consejo de administración.

El edil no adscrito no intervino en los turnos previos a la votación, aprovechados hoy solo por la izquierda. Olaya Suárez (Podemos) acusó al gobierno de haber gestionado este proceso de manera "chapucera" y exigió una comisión de investigación. Se solicitará su creación en el próximo Pleno. "Si no tienen nada que ocultar, votarán a favor", les dijo al bipartito. Javier Suárez Llana (Izquierda Unida) y Carmen Eva Pérez (PSOE) se manifestaron en la misma línea. "Queremos saber qué ha pasado en Divertia en los últimos tres años", dijo el primero. "Es otro episodio esperpéntico del mandato", dijo la segunda.

El cese de Oliver Suárez, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, llegó el pasado 23 de julio. Una decisión llevada a cabo por la Alcaldesa tras comprobarse que los contratos de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo no se habían llevado previamente al consejo de administración de Divertia. En concreto, "ese procedimiento infringe el procedimiento estipulado para este tipo de contrataciones" y priva "a los miembros del Consejo de Administración de información y control sobre las decisiones de la empresa pública", señalaron desde el gobierno local.

Al cese de Suárez se sumó la propuesta aprobada hoy en el Pleno de retirarle su asignación económica anual de 52.342,46 euros, que se corresponde con una dedicación parcial al 80%. A partir de ahora pasará a cobrar las dietas que obliga la ley por asistencia a comisiones y plenos y que son de 143 y 286 euros, respectivamente.

Junto a la salida de Oliver Suárez de Divertia se produjo el cese del gerente, Fernando Losada. Actualmente, la presidencia de la empresa municipal encargada de los festejos la ocupa el forista Jesús Martínez Salvador.