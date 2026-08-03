Los juegos vuelven a conquistar la Feria de Muestras: del ordeño de vacas a la realidad virtual
Las actividades interactivas de los expositores reúnen a niños y mayores, que hacen cola para conseguir premios o pasar un rato diferente durante la visita a la Feria
La Feria Internacional de Muestras de Asturias no solo se recorre. También se juega. Entre pabellones repletos de expositores, muchos visitantes hacen un alto para poner a prueba la memoria, la puntería o la rapidez en alguno de los juegos repartidos por la Feria. Cabinas con premios, ruletas, realidad virtual o incluso el reto de ordeñar una vaca convierten los stands en un lugar de parada obligatoria para familias, grupos de amigos y curiosos de todas las edades.
Diversión para toda la familia
En el pabellón de Alimerka, Nazaré García, Alejandro Pablos y su hijo Mateo aprovecharon una de las propuestas más concurridas. Mientras el pequeño intentaba atrapar los papeles amarillos que revoloteaban dentro de una cabina de aire, la familia también disfrutó de la experiencia de realidad virtual dedicada al eclipse solar. "Está muy bien hacer cosas diferentes", resume Nazaré. Mateo, por su parte, asegura que la experiencia con las gafas le sorprendió porque "te sientes como si estuvieras volando".
En el stand de Hunosa, el clásico juego de emparejar imágenes vuelve a reunir a pequeños y mayores. Ruth González y su hija Noa Montero, de cinco años, se entretuvieron buscando las parejas de dibujos. "Venimos todos los años, pero para ella todo esto es nuevo. Todos los juegos le gustan", explica la madre, que valora que cada expositor proponga actividades distintas para hacer la visita más amena.
Unos metros más allá, Antonio Alba también ponía a prueba la memoria. A sus 71 años, reconoce que estos retos son una buena forma de mantener la mente activa. "Está bien para ejerciatar un poco la cabeza, sobre todo para la gente mayor", comenta entre risas. Tras recorrer varios pabellones desde primera hora de la mañana, asegura que todavía le quedan ganas de seguir disfrutando de la Feria. "Lo bueno es que la gente se distraiga y se divierta".
Una vaca, una ruleta… y muchos premios
La Central Lechera Asturiana propone uno de los juegos más llamativos para los más pequeños: aprender a ordeñar una vaca. Allí estaba Kimberly Álvarez, que además celebraba su octavo cumpleaños en la Feria. "Me lo estoy pasando muy bien", decía mientras repetía una y otra vez el reto.
Los premios también son un aliciente en otros espacios. En el stand de Oquendo, Avelino Martínez, Fernando Martínez, Lucía Puertas y María Teresa Artime probaron suerte con una ruleta que repartía regalos. Avelino Martínez salió satisfecho con un espumador, consumiciones y varios llaveros, aunque admite entre bromas que habría preferido "que me hubiese tocado el apartamento".
Los visitantes coinciden en que las propuestas ayudan a hacer más entretenida la jornada, aunque algunos echan en falta una mayor oferta. "Antes había más juegos y se podía participar más. Ahora hay más cosas para ver que para interactuar", opina Lucía Puertas, que también señala las largas colas como el principal inconveniente.
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