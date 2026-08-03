Morante y Roca Rey desbordan el interés por los toros en Gijón con una cola inmensa en El Bibio

Una cola que parecía interminable, hacía pensar que muchos hubieran pasado la noche frente a las taquillas de El Bibio. Sillas plegables, taburetes y largas conversacions acompañaban desde primera hora de la mañana a decenas de aficionados que guardaban sitio para la venta de entradas sueltas de la Feria de Begoña. El objetivo de los que estaban allí estaba claro: asegurarse uma localidad para las corridas más esperadas, especialmente las de Morante de la Puebla y Roca Rey.

Los primeros en llegar vinieron incluso antes de que amaneciese. Arancha Álvarez era una de ellas. "Llevo aquí desde las seis de la mañana haciendo cola, por eso estoy de las primeras, quería asegurarme poder ver a Morante", explicaba mientras esperaba a que fuera su turno. O también es el caso de Aroa Díez, que puso el despertador también bastante temprano. "Llegué a las siete de la mañana, vengo todos los años, es una tradición familiar y como no tengo abono, vengo a por las entradas sueltas", describía. También explicaba la razón por la que había madrugado tanto: "al final todos o casi todos venimos a ver a Morante y Roca Rey y por eso hay que madrugar, porque todo el mundo quiere verles".

Esta escena se repite cada verano entre los aficionados. Carlos Testón llevaba esperando desde las nueve junto a su madre, Patricia Fernández. "Venimos todos los años, nos gusta venir en familia", aseguraba el joven. Su madre sonreía al verle emocionado haciendo cola: "al final a Carlos no le cuesta madrugar para conseguir entradas, es algo que hace porque le gusta". Para otros, acudir a la Feria de Begoña es ya una costumbre irrenunciable. "Para mi se ha convertido en una tradición venir, desde antes de la pandemia, en 2017 o así" señalaba Alfonso Noche Riva, convencido de que el esfuerzo merece la pena "para sacar las mejores entradas".

Una cola inmensa en El Bibio para conseguir entradas para los toros (en imágenes) /

Entre los más veteranos de la cola estaba José Manuel González, cuya historia resume muy bien la fidelidad de muchos aficionados gijoneses. "Yo vi a Manolete una semana antes de ser corneado, eso pasó cuando tenía siete años, ahora tengo 87 y desde entonces vengo año tras año" recordaba con emoción. Manuel Rodríguez, "Manolete" toreó en El Bibio días antes de su cornada mortal en Linares en el agosto de 1947.

Tradición, cultura y ambiente son las palabras que más se repiten entre quienes guardaban sitio en la apertura de las taquillas. Díaz destacaba el vínculo de la ciudad con la tauromaquia "es una plaza pequeña pero muy guapa, con una afición de muchos años". Y mientras el reloj se acercaba a las diez de la mañana la cola seguía creciendo sin parar y eso significa que nadie quería quedarse sin una de las entradas más deseadas del verano en El Biblio.

La venta de entradas sueltas continuará durante los próximos días, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los días de corrida, el horario será ininterrumpido hasta el comienzo del festejo.