La obra del Albergue de Gijón empezará este año y no desalojará a parte de sus usuarios

La reforma del Albergue Covadonga comenzará este año toda vez que la licitación pública que permitirá impulsarla está a punto de resolverse. Proyecon Galicia es la empresa que ha logrado la mejor puntuación tanto por criterios técnicos como económicos y se ofrece a realizar la obra por cinco millones de euros, más de medio millón por debajo del presupuesto asignado. Además, en su planteamiento asegura que será capaz de realizar la reforma integral del edificio sin que vaya a ser necesario cerrar el centro de baja exigencia, el servicio del Albergue que atiende a los usuarios que solo precisan del recurso para pernoctar en ocasiones puntuales y acceder a ayudas básicas para ducharse y desayunar, por ejemplo.

La mesa de contratación, tras evaluar a las ocho empresas aspirantes a hacerse con la licitación, estima que la oferta de Proyecon ha presentado un proceso constructivo "detallado" y que toma dejar operativo el centro de baja exigencia como gran eje de referencia, "proponiendo soluciones precisas a los problemas detectados".

El centro de baja exigencia del Albergue tiene dos recursos, el de día y el de noche, y se dirige a personas que no pueden acceder a otros servicios sociales. En el centro de día se cubren necesidades básicas de higiene, como duchas y lavandería, y en el de noche se brindan espacios para pernoctar y un desayuno al día siguiente. Al ser el recurso de atención más urgente del Albergue, desde el inicio se contempló la posibilidad de que pudiese mantenerse operativo en todo momento. El realojo se proyecta, así, para los usuarios que se encuentran en régimen de estancia en el Albergue, un servicio que apuesta por estancias más prolongadas para que el usuario pueda recibir un acompañamiento más definido por parte de trabajadores sociales que puedan estudiar su caso.

Proyecon, a juicio de la mesa de contratación, también tiene en cuenta en su proyecto de reforma las "interferencias" de la futura obra en el entorno, ya que el edificio se encuentra en una zona muy transitada y tendrá su nuevo acceso principal por Sanz Crespo, un vial también con mucha afluencia de tráfico. La constructora gallega incluye en su propuesta "medidas correctoras" para que esas futuras molestas sean las mínimas posibles. Realizará la obra por 5.068.550 euros. El presupuesto inicialmente asignado era de 5,6 millones.

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Al ritmo que va la licitación, finalmente sí será posible iniciar la obra antes de que acabe el año. El Albergue, con ella, se reformará casi por completo para adaptarse a las nueva directrices europeas, que piden abordar el sinhogarismo con un enfoque de "desinstitucionalización" del usuario, un concepto que apuesta por facilitar que cada persona sin hogar recupere un proyecto de vida propio y deje de depender de las instituciones para subsistir. Para ello, las estancias en este tipo de recursos deben ser más largas y cómodas.