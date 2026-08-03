El plan de obras en el paseo marítimo de Gijón suma la ampliación del mural del Muelle

El mural que luce en la punta de Lequerica desde finales del año pasado, "Xixón ye marineru", va a prolongarse con motivos similares hasta el edificio Torreón, aunque sólo en la parte superior del rompeolas, en el espaldón. Esta actuación de mejora de un espacio de la Autoridad Portuaria de Gijón inmerso en la ciudad comenzará a mediados de este mes de agosto. Los trabajos se prolongarán durante unas tres semanas y se suman a una batería de obras en espacios portuarios en la ciudad que suma ya 41 actuaciones terminadas.

La Autoridad Portuaria ha encargado esta actuación para ilustrar con motivos marineros toda la parte superior del paseo marítimo en el rompeolas a los mismos ilustradores que diseñaron y pintaron el mural "Xixón ye marineru", Vera Galindo y Juan Rubio, que emplearán un diseño del mismo estilo que el actual mural. Cuando concluya el trabajo, toda la parte superior del espaldón del dique de Santa Catalina lucirá una imagen bien distinta a la que tenía hace unos meses, con pintadas que ya fueron limpiadas dentro del citado plan de choque que acometió el Puerto para adecentar todo el paseo marítimo entre Lequerica y Poniente.

El esfuerzo por mejorar la imagen de esta zona de la ciudad, una de las más frecuentadas por gijoneses y visitantes, es continuo. A las pocas semanas de que se hubiera pintado el mural, la Autoridad Portuaria ya tuvo que proceder a restaurarlo, eliminando pintadas vandálicas que se habían hecho sobre el mismo.

El mural en el espigón de Santa Catalina fue una inversión adicional a los 236.000 euros que empleó el Puerto en la mayoría de las actuaciones del plan de choque en una zona muy deteriorada por la falta de mantenimiento en los últimos años. El plan incluyó 41 medidas, entre ellas, la reposición de elementos deteriorados como barandillas, pavimento (sustituyéndolo por uno de mayor resistencia en zonas de paso de vehículos) y papeleras de recogida selectiva. También la reparación de mobiliario urbano, como las marquesinas de lamas que hay en Fomento, frente a la playa de Poniente. Se han repintado farolas, bancos, barandillas y la proa mirador en el antepuerto, y se han limpiado las esculturas de Carantoña y del ancla junto al dique de Santa Catalina.

Además, se retiraron objetos del fondo de la dársena del Muelle, y también de enseres abandonados, de jardineras y de casetas de actividades náuticas en Fomento, además de retirar también la publicidad en los pantalanes. Se eliminaron asimismo grafitis y se colocaron reproducciones de cuadros en Fomento.

Ese plan de choque no es un punto final en la adecuación del entorno del puerto deportivo y Poniente. Las tareas de mantenimiento siguen ahora con actuaciones periódicas, según va siendo necesario. Con ese motivo, la Autoridad Portuaria finalizó la licitación de una contratación para el mantenimiento exclusivo del recinto deportivo, algo que contará también con el apoyo de medios propios de El Musel.

Prohibición del baño

Las actuaciones de mejora también incluyeron la colocación de nuevas hornacinas con flotadores salvavidas y señales de prohibición del baño en el Muelle. Las labores de mejora acometidas con este plan de choque no sólo las efectuó la Autoridad Portuaria. Con Talasoponiente el Puerto acordó, entre otras mejoras interiores, la eliminación de grafitis, pintura de barandilla, pintura de la fachada interior y reparación de la arqueta de bombas.

Noticias relacionadas

La Autoridad Portuaria también apercibió a los concesionarios para que retiraran las pintadas en su concesiones, tanto a los negocios privados de hostelería y puestos de helados, como a la Federación de Vela y al concesionario del Puerto Deportivo de Gijón.