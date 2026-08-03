Plantas trepadoras para verdificar el Ateneo de La Calzada
Parques y Jardines impulsará una experiencia de plantación en fachadas de edificios públicos
Verdificar Gijón también en vertical. Esa es una de las ideas en las que quiere trabajar Gijón a lo largo del año que viene y por eso la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de la que depende el servicio de Parques y Jardines, plantea incorporar a su próximo presupuesto, el de 2027, una partida para financiar la colocación de plantas trepadoras en fachadas de edificios municipales.
De hecho, ya miran al Ateneo de La Calzada como primer inmueble donde poner en marcha esta iniciativa plantando en alguna de sus fachadas. Una actuación que no solo ayudaría a mejorar las condiciones ambientales de uno de los barrios más populosos de la ciudad y que más peso de la contaminación soporta. También supondría un complemento a las actuaciones llevadas a cabo en la denominada ecomanzana, que rodea al Ateneo.
La imposibilidad de plantar árboles en algunas calles por ser muy estrechas y las dificultades en otras vías de realizar algún otro tipo de intervención a pie de calle ha llevado a los técnicos de Medio Ambiente a pensar en las fachadas. La intención es testar la propuesta en los propios edificios municipales.
No se trata tanto de generar jardines verticales, que serían más complejos y costosos en su ejecución y mantenimiento, sino más bien de tapizar esas fachadas con plantas trepadoras para darles una función medioambiental. Aunque de paso también se mejoraría la estética tanto del edificio como del entorno.
El uso de los propios edificios de la urbe para verdificar Gijón ya se fija en el Plan de Naturalización Urbana, la hoja de ruta de la que se ha dotado el área de Medio Ambiente para las próximas décadas. Ese documento de fachadas verdes y de cubiertas verdes. Y no solo en la ciudad, sino también en construcciones en zonas industriales.
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