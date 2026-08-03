Sabino Laucirica, investigador de la historia marítima: "Portugal nos ganó injustamente con Magallanes el relato y el protagonismo en la primera circunnavegación de la historia"

Sabino Laucirica es capitán de la Marina Mercante e investigador de la historia marítima desde hace más de un cuarto de siglo. Tras cinco años de trabajo publicó el libro "Magallanes frente a Elcano: el juicio de la historia", que mañana martes presenta en Gijón (19.00 horas), en el salón de actos del Puerto Deportivo, en un acto patrocinado por la Fundación Alvargonzález, el Puerto Deportivo y la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate. Una obra en la que defiende sin ambages la figura del navegante vasco Juan Sebastián Elcano, frente al "falso mito", lo llama, de la gesta del portugués Fernando de Magallanes. Laucirica defiende que su compatriota Elcano, de cuya muerte se cumplen hoy 4 de agosto cinco siglos, ha sufrido la "injusticia histórica" de haber sido eclipsado por Magallanes, al que además de describir como un personaje cruel y carente de verdaderos conocimientos de navegación, "cometió graves errores" que han sido redimidos bajo una visión general demasiado benevolente. De hecho, ni siquiera completó la gesta de la circunnavegación a la Tierra. Para el escritor y marino, el verdadero mérito y el gran éxito de la gesta "le corresponde a Juan Sebastián Elcano, que continuó y completó un viaje épico, desobedeciendo o corrigiendo las rutas que Magallanes pretendía imponer".

-¿Cómo debería relatarse la historia: como que un navegante portugués, Magallanes, permitió que los españoles circunnavegaran la tierra, o que un marino vasco, Juan Sebastián Elcano, llevó esa histórica travesía a buen término?

-Fue un marino vasco al servicio de la corona española el que logró el gran éxito. Pero por desgracia, Portugal ha ganado injustamente el relato a los españoles y el protagonismo de la gesta de la circunnavegación, y no tenía que haber sido así. Magallanes no hizo ni la mitad del viaje (murió en Filipinas en 1521 y aún faltaba un año y medio para que la nao Victoria llegara a España).

-O sea, el gran mérito no fue solo planear, sino llegar.

-Solo un dato: en el viaje de regreso desde las Molucas a España murieron 45 navegantes de los 76 que partieron. Solo llegaron 18 exhaustos marineros, capitaneados por Elcano. La navegación entonces era dificilísima y, además de todo, el gran ingenio que tuvo Elcano fue el de encontrar el camino para volver a España, eligiendo además el camino prohibido ya que era el camino de los portugueses. Es decir, a Elcano se le ordenó que volviera por donde había ido, es decir, por debajo del cono sudamericano, pasando por el estrecho de Magallanes de nuevo. Sin embargo, él desoyó esa orden y con su ingenio y su bravura dijo: "no, yo voy a dar la vuelta; voy a conseguir llegar por el otro lado, por donde no ha llegado nadie". Y ese es el ingenio y el valor de Elcano.

-¿Por qué cree que hace cinco siglos que se le da más protagonismo a un navegante portugués?

-Cada historiador tendrá su propio argumento. Yo tengo el mío, y es que de Sevilla salieron cinco naves, con 345 tripulantes al mando de un conquistador portugués como era Fernando de Magallanes, siendo la mitad de las tripulaciones nobles castellanos, con el pendón del emperador y todos los honores. Y lo que regresó tres años después fue una nave en pésimo estado, con 18 supervivientes y en manos de Juan Sebastián Elcano, que era un fugitivo de la corona española porque tiempo antes había vendido su nave a extranjeros y eso era un delito grave, por lo que tenía orden de captura. Así que poca gloria quisieron darle un fugitivo que llegaba con 18 supervivientes. Eso por una parte; por otra, los enemigos de España, que eran entre otros los holandeses y los ingleses, prefirieron darle una gloria inacabada, casi fracasada, a Magallanes, que no a un español, aunque fuera fugitivo.

¿A qué es comparable, a día de hoy, con la circunnavegación de la Tierra que se hizo en 1522?

Yo creo que a nada. Aunque por lo menos se sabía que la tierra era redonda. Pero era un viaje totalmente desconocido, que no había hecho nadie, y con unas distancias que eran enormes, mucho más grandes de las que se pensaba. Fue una gesta al límite de las fuerzas. Y donde Juan Sebastián Elcano llevó su honor hasta el final, hasta entrar por el puerto del que habían salido. Podía haber dado punto y final al viaje en Canarias, para dejar de sufrir, y hasta el final demostró ingenio, valor y honor. Quizá se pueda comparar, solo, con un viaje a la Luna.

Para la historia ha quedado nombrado el Estrecho de Magallanes. ¿Hay algún cabo, estrecho, golfo... o lo que sea que mereciera el nombre de -Elcano?

Creo que merece mucha más gloria que todo eso. Pero ni eso tuvo.

Para gloria suya viaja por el mundo el buque escuela de la Armada española.

La Armada española le ha dado toda la gloria que ha podido, pero la política ha hecho que España no reivindique la figura delcano como se debía, y tampoco espero ya que lo haga.

En general, cree que España ha sacado tanto pecho como debiera de su brillo naval.

No. España no rinde el honor que debiera a sus héroes. Uno de los mayores héroes navales, el gran navegante y gran marino, es Blas de Lezo que derrotó a la Armada inglesa en Cartagena de Indias. En Madrid hay una estatua suya que se hizo por suscripción popular, con eso lo digo todo. Y es una gran lástima porque eso que se pierde es la herencia y el patrimonio. Y el patrimonio es el vestigio del orgullo de un pueblo. Y ahí está mi lucha, la de desenterrar a todos estos héroes olvidados, grandes conquistadores y procurar darles el honor que les corresponde y, con ellos, dar el honor que se merecía a España. Que no se sepan sus nombres ni los propios españoles, ni los altos mandos, es muy triste.

Eso no les pasa a los ingleses.

Pues no. He sido marino y he visto la gloria que le dan los ingleses a sus héroes. Ahí está la plaza de Trafalgar y allí está Nelson ¿no? Si vuelvo al ejemplo de Blas de Lezo, que fue el vencedor de la batalla de Cartagena de Indias, donde derrotó al almirante inglés Edward Vernon, pues Blas de Lezo fue arrojado a una cosa común tras su muerte, y el almirante Vernon está en la abadía de Westminster con un mausoleo de mármol, que es una maravilla. Esa es la historia. Y ese es un prestigio y un honor que nos estamos perdiendo.