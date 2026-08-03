TotalEnergies abre las puertas de su "casa" en la Feria con asesoramiento, juegos y regalos

TotalEnergies regresa por sexto año consecutivo a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) con un pabellón inspirado en las diferentes estancias de una vivienda. Bajo el lema "Pasa, esta es tu casa", la compañía propone un recorrido en el que los visitantes pueden recibir asesoramiento energético, participar en juegos interactivos y optar a distintos regalos, desde pequeños obsequios hasta una bicicleta eléctrica o un bono de 1.000 euros para electrodomésticos.

Durante una visita guiada para los medios de comunicación, la directora del negocio de cliente doméstico de TotalEnergies Electricidad y Gas en España, Rosario Cepero, destacó que la presencia de la empresa en la feria responde a su compromiso con los clientes asturianos. "Esperamos que guste a todos los visitantes y queremos atender especialmente bien a nuestros clientes que vengan a visitarnos", señaló. Además, explicó que el objetivo es "acompañar a nuestros clientes, atenderles y asesorarles con la mejor tarifa de electricidad, de gas y de servicios que se adapte a su realidad personal y familiar".

Asturias continúa siendo un territorio estratégico para la compañía. Según detalló Cepero, TotalEnergies cuenta con alrededor de 600.000 clientes en la región, lo que equivale a unos 700.000 contratos al existir usuarios con varios servicios contratados. También seguró que la empresa sigue creciendo y que el aumento del consumo eléctrico está ligado, en buena medida, a la movilidad sostenible. "El consumo doméstico ha crecido y obedece a la movilidad eléctrica", afirmó.

Un momento de la visita. / Marcos León

El recorrido comenzó en la "cocina", la zona comercial del pabellón, donde un equipo de expertos orienta a los visitantes sobre las tarifas y servicios más adecuados para cada hogar. El responsable del espacio de TotalEnergies en la FIDMA 2026, Juan José Fernández, explicó que esta estancia simboliza el lugar donde "mezclamos ingredientes para que tengamos las recetas más adecuadas para nuestros clientes". Además, subrayó que buscan que tanto clientes como nuevos usuarios "se lleven de aquí un asesoramiento personalizado y ofertas que se adecuen a sus necesidades".

La siguiente parada es el "salón", un espacio reservado para la atención personalizada de clientes y para participar en una dinámica con premio seguro. "Queremos recibirlos en el salón, donde pasan más tiempo con la familia", explicó Aída Díez, del departamento de Marketing de TotalEnergies Electricidad y Gas. Allí, los asistentes actualizan sus datos y participan en un juego interactivo con el que pueden conseguir desde tazas o termos hasta una bicicleta eléctrica o un bono de 1.000 euros en electrodomésticos.

La propuesta continúa en la "habitación de juegos", el espacio más lúdico del pabellón. Paula Sánchez, también del área de Marketing, destacó que está pensada "para todos los públicos, tanto para los más pequeños como para los más adultos". La zona reúne canastas, un ping-pong con realidad virtual, un tres en raya gigante, una máquina recreativa de comecocos, un pintacaras y como novedad este año: un juego para poner a prueba los reflejos, que según explicó, "lo que más estamos viendo que está atrayendo a la gente".

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Antes de finalizar la visita, los asistentes pueden participar en el sorteo de tres freidoras de aire completando una encuesta de satisfacción. El recorrido termina en el "jardín", donde TotalEnergies entrega su tradicional sombrero de paja, uno de los recuerdos más reconocibles de la compañía en la Feria de Muestras.