Unicaja "calienta" el eclipse con un desafío multisensorial

Restan ya menos de dos semanas para el eclipse solar total, un fenómeno que tendrá en Asturias uno de los escenarios privilegiados desde los que contemplarlo el 12 de agosto. Unicaja, aprovechando tan singular acontecimiento astronómico, basa en él su pabellón de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). El banco apuesta por "El Eclipse de los Sentidos", una propuesta inmersiva que aúna entretenimiento, gastronomía y experiencias sensoriales para brindar a los visitantes una oportunidad diferente de acercarse a la riqueza culinaria y turística del Principado.

Son muchos los gijoneses y turistas que ya se han pasado por el pabellón, que se encuentra a mano derecha nada más acceder al recinto ferial Luis Adaro, para calentar motores de cara al eclipse. Fue el caso ayer de Ibo Díaz, que se animó a participar en uno de los retos, consistente en tratar de adivinar, mediante el olfato, cuáles eran los productos que se escondían en unas cajas. "Supongo que son alimentos o algún condimento", bromeaba Díaz.

Ibo Díaz participa en uno de los retos sensoriales. / Juan Plaza

Una luna gigante retroiluminada "preside" un espacio que propone un recorrido diseñado para estimular los cinco sentidos mediante actividades participativas. Unicaja conecta así el interés que genera este verano el eclipse solar total con el atractivo gastronómico de la región. Las "Estaciones Sensoriales" que ponen a prueba a los participantes tienen premio, pues quienes completen el desafío podrán obtener distintos obsequios, como vales de consumición para el Paseo Gastro de Gijón.

"Estas cosas llaman mucho la atención, sobre todo a los niños", comentó la gijonesa Sara Martínez en alusión a fenómenos astronómicos como el inminente eclipse. Los pequeños Will Morciego y Sofía Díaz alucinaban con los efectos lumínicos que por momentos se formaban en el pabellón. La familia ya tiene más que decidido dónde verá el eclipse del 12 de agosto: en San Agustín del Pozo, municipio de Castilla y León.

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El estand de Unicaja albergará esta tarde, a las 18.00 horas, las llamadas "Catas Astrales", que permitirán degustar productos amparados por la marca de garantía "Alimentos del Paraíso Natural". La experiencia se completa con un vídeo inmersivo que combina imágenes inspiradas en la astronomía y la gastronomía. Unicaja pone luz en la Feria de Muestras a la espera de la "oscuridad" que envolverá los cielos asturianos el 12 de agosto.