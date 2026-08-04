26 años de unión celta en Gijón al compás de gaitas

"Cuando algo se repite 26 años no es por casualidad, es porque las cosas se están haciendo muy bien". Así elogiaba el papel en estos años de la Banda de Gaites Villa de Xixón el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud en el Ayuntamiento de Gijón, Jorge González Palacios, durante la presentación de la XXVI edición del Festival Internacional que lleva su impulso. Una cita que volverá a llenar las calles de música, danza y cultura tradicional. En la presentación el presidente de la Banda de Gaites Villa de Xixón, José Luis García, estuvo acompañado por varios músicos de todas las edades de la propia agrupación gijonesa y con ellos desgranó un programa que se extenderá desde hoy mismo hasta el próximo día 9.

El concejal destacó la consolidación y el éxito de esta cita ineludible del verano gijonés. "Estáis haciendo las cosas muy bien, con compromiso, con ilusión, con dedicación y, sobre todo, con gusto". Así mismo, reiteró el agradecimiento desde el Ayuntamiento y Divertia "por la ilusión que ponéis todos los años en organizar este festival", recordando el reciente y exitoso viaje de la banda gijonesa a Nueva York.

Por su parte, José Luis García, director de la Banda, subrayó que la supervivencia del festival se debe al trabajo de todos: los músicos y las instituciones. "Sin el apoyo institucional no sería posible. Creo que llegar a esta edición es algo que hemos conseguido entre todos. Son 26 años de mantener la presencia internacional, que es muy importante", explicó García.

El festival supondrá de nuevo un importante reto logístico ya que supone alojar en Gijón a más de un centenar de personas durante cinco o seis días, recibiendo a formaciones procedentes de Escocia, Bretaña, Galicia y Mallorca. El director destacó la voluntad de mostrar la riqueza de este instrumento en toda Europa, incluyendo agrupaciones menos conocidas. "Intentamos plasmar un poco todas esas variantes y causas diferenciadoras que puedan venir al festival". La organización también ha querido hacer hincapié en las actividades orientadas al público infantil y familiar. Hoy, por ejemplo, la Plaza del Parchís acogerá talleres de construcción de instrumentos con materiales reciclados y la actuación del músico tradicional gallego Pulpiño Viascón. Sobre este último, García explicó que "no hay nada en Asturias parecido a lo que hace este hombre orquesta".

Tras el éxito de la pasada edición, regresará la comida popular intercéltica, el domingo 9 de agosto, degustándose platos típicos aportados por cada país participante. A pesar de haber duplicado el número de plazas, la expectación es máxima: "Vamos a tener que cerrar un poco el cupo yo creo que a mitad de semana, porque las peticiones son bastante importantes". La jornada festiva estará acompañada por un desfile especial de gaiteros pequeños y cabezudos, a cargo de las bandas Jovellanos y Magüeta, cerrando así una semana de exaltación de la cultura celta en el corazón de Gijón.

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Las claves para disfrutar

Cuándo: La 26.ª edición del Festival Internacional de Gaites Villa de Xixón comienza hoy y se prolongará hasta el 9 de agosto Qué se ofrece: A lo largo de toda la semana, en distintos puntos de la ciudad se darán conciertos, se harán desfiles, pasacalles, talleres participativos y numerosas actividades pensadas para todos los públicos, como oportunidad para disfrutar y conocer de cerca la riqueza de las tradiciones musicales de diferentes territorios. Algo especial: El domingo 9 de agosto se celebrará la tradicional Comida Popular del Festival, un momento de encuentro para participantes, vecinos y visitantes. El menú está especialmente preparado para la ocasión y los tickets ya están a la venta, por lo que se recomienda adquirirlos con antelación.