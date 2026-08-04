"No somos una carga", reivindican los mayores de Asturias en la Feria
La Federación de Asociaciones de Mayores planifica un plan de formación en IA "para que no sea una palabra extraña ni otra brecha"
Álex Redruello
"Ya nos hemos ganado nuestro sitio en FIDMA", remarcaba ayer Cesáreo Marqués, el presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias , el orgullo de participar por tercer año en la Feria Internacional de Muestras de Asturias con un acto propio para reivindicarse. Marqués puso en valor el peso demográfico y social de la federación. "FAMPA representa a más de 70.000 personas mayores y a sus familias", de ahí que sentenciara que "las personas mayores no son parte del problema ni una carga, somos parte de la solución". Además, desgranó nuevos proyectos que tienen en marcha como Federación, como la aplicación "FAMPA Cerca", espacios de colaboración rural como "La Llave" o "Red de saberes senior". Además, anunció un plan de alfabetización tecnológica de cara a 2027. "Queremos que la Inteligencia Artificial no sea otra palabra extraña ni una nueva brecha", anunciaba Cesáreo Marqués.
La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, recogió algunas de las reivindicaciones de la federación. Sobre agilizar trámites, aseguró que desde el Gobierno autonómico trabajan en políticas públicas como el "nuevo decreto en relación a la dependencia que va a mejorar toda esa burocracia y todo ese trámite administrativo". Asimismo, Saavedra respondió a una demanda específica sobre los podólogos. "Estamos creando la categoría en los profesionales de salud y en breve esperamos empezar a verlos por los centros de salud y también por los hospitales". Puso también el foco en uno de los grandes retos actuales para el colectivo, "no puede ocurrir que ninguna persona mayor en Asturias se encuentre sola, no tenga una mano tendida". Para evitarlo, detalló que el Principado está trabajando junto a ayuntamientos y centros sociales con "más de 400 actividades en este momento en Asturias, con un presupuesto de 750.000 euros" aseguraba la Consejera.
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