El Centro Asturiano de Madrid entrega sus tradicionales distinciones en la Feria de Muestras con la industria como la gran protagonista

La industria asturiana fue la gran protagonista de los "Urogallos" 2025, los galardones que desde hace años viene entregando en la FIDMA el Centro Asturiano de Madrid. Y esta vez le concedió a la empresa Idesa el reconocimiento de Entidad Asturiana del Año, la máxima distinción de los premios, en un acto que reunió a representantes institucionales, premiados y miembros de la comunidad asturiana.

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, presentó el galardón destacando la trayectoria de la empresa gijonesa y su contribución al desarrollo industrial de la región. Durante su intervención aseguró que el crecimiento de Idesa "puede verse en los datos, pero se explica, sobre todo, por el conocimiento, el trabajo y las personas", al tiempo que definió a la compañía como "uno de los motores de la industria asturiana" y un ejemplo de innovación y capacidad para competir en los mercados internacionales.

El presidente de Idesa, Jesús Alonso, recogió el galardón reconoció el "honor de recibir este reconocimiento en nombre de todas las personas que forman parte de Idesa". Recordó los orígenes de la compañía hace 25 años y la figura de su padre como impulsor del proyecto empresarial. "Nuestra historia comenzó hace 25 años y hoy seguimos creciendo gracias al compromiso de quienes han hecho posible este proyecto", señaló. Alonso explicó que la empresa cuenta en la actualidad con varios centros productivos y desarrolla su actividad en sectores industriales estratégicos, además de poner el foco en los retos que afronta el sector. "La industria vive una transformación absoluta y nuestra obligación es adaptarnos para seguir siendo competitivos", apuntó antes de recalcar que el premio pertenece "a todos los trabajadores que han construido Idesa durante estos años".

"Los Premios ‘Urogallo’ distinguen a quienes representan lo mejor de Asturias", recordó Andrés Menéndez, vicepresidente del Centro Asturiano de Madrid, que también hizo mención al esfuerzo que supone elegir cada año a los galardonados siempre con el objetivo de "poner en valor el talento y el compromiso de personas y entidades que contribuyen a proyectar la imagen del Principado dentro y fuera de la región".

En el acto participaron también la secretaria del Centro Asturiano de Madrid, Pilar Riestra, y el director de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, Álvaro Alonso, muy orgulloso de acoger otro año más una ceremonia que "se ha convertido en una referencia indispensable dentro de la cultura asturiana".

Apoyo a la cultura asturiana

Tras la entrega del galardón principal, se unieron a la mesa la vicepresidenta primera de la Junta General del Principado, Celia Fernández; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Gómez Romano. Esta última fue la encargada de intervenir en nombre de las tres representantes institucionales para agradecer al Centro Asturiano de Madrid "su apoyo a la cultura asturiana" y recordar el vínculo que mantienen los asturianos con su tierra, especialmente quienes han desarrollado parte de su vida lejos de ella, al asegurar que existe un "orgullo de permanencia que sentimos cuando más lejos estamos de casa".

La fiesta no estaba completa sin los aplausos que también recibieron otros 14 homenajeados, tres de ellas de categorías especiales que fueron a parar a María José Hevia Velasco, la Cofradía de Pescadores de Santa Ana, de Llanes, y la Librería Treito, de Cangas del Narcea. El resto fueron para Alberto Estrada Iglesias, el Grupo Prau Llerón de Mieres, Carlos Velasco Montes, el Coro Las Regueras, Bras Rodrigo, Casa Florinda, L’Anguleru de San Juan de la Arena, Xosé María Rodríguez de Bimeda, la BRIF de Tineo, El Desarme, de Oviedo y la futbolista María Méndez Fernández.

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La ceremonia concluyó con la actuación del coro "Las Regueras", que interpretó el Himno de Asturias para poner el broche final a una nueva edición de unos premios que, un años más, reconocen la aportación de personas y entidades al desarrollo de Asturias.