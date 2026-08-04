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El ciclo Música en el Botánico de Gijón incluye por primera vez conciertos para niños

Las sesiones infantiles, con "Pedro y el Lobo" de Serguéi Prokófiev, tendrán lugar el 13 y 17 de agosto por la mañana

Un concierto en el Jardín Botánico Atlántico.

Un concierto en el Jardín Botánico Atlántico. / MARCOS LEON / LNE

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Manuel Castro

Gijón

El Jardín Botánico Atlántico de Gijón celebrará, entre el 11 y el 17 de agosto, presenta una nueva edición de Música en el Botánico, con conciertos gratuitos donde confluyen la música clásica, la danza contemporánea, el jazz, el flamenco y las músicas del Arco Atlántico. El ciclo incluye por primera vez dos conciertos orientados a los niños, en horario matinal: el 13 y el 17 de agosto, dos sesiones con "Pedro y el Lobo", de Serguéi Prokófiev.

Los otros conciertos que se incluyen en el programa, por las tardes, son el de la pianista In-Ae Ha, el día 11; el pianista Nabeel Hayek, junto al director Josu de Solaun y la Orquesta de Cámara del Festival Internacional de Piano de Gijón el 13 de agosto; el día 14 será el turno para la Orquesta Céltica Asturiana y el 15 el de Dana Raz Dance Projects.

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Jazz, flamenco y fusión con Emilio Ribera Quartet es la propuesta para el espectáculo del 16 de agosto. Cerrarán el programa el pianista Mario Marzo y el contratenor Nacho Castellanos, el 17.

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