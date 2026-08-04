Clamor empresarial en Asturias para que se reduzcan burocracia y fiscalidad

El mundo empresarial analizó ayer en el pabellón de Caja Rural de Asturias, en la Feria de Muestras, los retos y oportunidades de la economía asturiana. Un análisis en el que participaron la presidenta de FADE, María Calvo; el de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño; el de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD-Asturias), Javier Sáenz de Jubera; el de Femetal, Antonio Fernández Escandón; el de Aefas, Íñigo Cabal; el de CAC-Asprocon, Joel García y la representante de AJE Carmen Bustillo. Y en el que varios de los intervinientes incluyeron críticas a la administración regional relativas a la fiscalidad, la burocracia, el aumento del número de funcionarios y unas partidas para inversión que consideran escasas.

Público asistente a la jornada en el pabellón de Caja Rural de Asturias. | MARCOS LEÓN

A todo ello sumaron otros retos como el de la energía, la retención y atracción de talento, las infraestructuras y el reducido tamaño de las empresas en Asturias. Entre las referencias a la administración, la presidenta de FADE, María Calvo, afirmó que "la burocracia y la fiscalidad son nuestro talón de Aquiles, que nos impiden competir en igualdad de condiciones con otras regiones e ir a la velocidad que las empresas necesitamos para desarrollar nuestros proyectos" e hizo un llamamiento a cambiar la normativa en Asturias para atraer inversiones y facilitar el crecimiento empresarial. "Tenemos una burocracia demasiado exigente, que es algo que lastra nuestra competitividad", señaló. Una crítica que también estuvo en boca de otros de los participantes en la jornada, como los representantes de AJE y Aefas. Respecto a la fiscalidad, Íñigo Cabal, presidente de Aefas, que agrupa a empresas familiares, apuntó que en Asturias solo hay diez contribuyentes que pagan el impuesto de grandes fortunas porque "el resto ya se ha ido: los fundadores de las empresas y sus hijos".

Javier Sáenz de Jubera, presidente de APD-Asturias, puso el acento en el aumento del gasto público: "A partir del Covid, todas las empresas hicieron el esfuerzo por apretarse el cinturón. No estoy tan seguro de que ese mismo esfuerzo lo haya hecho la administración asturiana", advirtió, señalando que entre 2019 y 2025 el número de empleados públicos en Asturias pasó de 58.000 a 71.000, lo que supone 13.000 más. Eso significa, añadió Sáenz de Jubera, "que cada vez más parte del presupuesto se destina al gasto y menos a inversiones". Joel García pidió directamente un incremento en la partida destinada a inversiones en el próximo presupuesto regional.

Entre las preocupaciones que se expresaron, también se habló de la implantación de la inteligencia artificial. Uno de los temores que expresó la presidenta de FADE es que ante esta revolución tecnológica "cree una mayor brecha entre la gran empresa y la pyme, porque uno de los grandes problemas de Asturias es el tamaño de las empresas y se debe apoyar a la pyme para que se pueda adaptar a la inteligencia artificial, que llega para mejorar la productividad y, por lo tanto, la competitividad".

El absentismo también salió a colación. Félix Baragaño recalcó que "es el doble en la gente joven, que se supone que tiene mejor salud, que en gente que lleva muchos años en una compañía", mientras María Calvo añadió que "se da mucho en los jóvenes y en determinadas patologías".

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En cuanto a las oportunidades de Asturias, destacaron "la reindustrialización verde", la industria de la defensa, el turismo sostenible, la "silver economy", el sector tecnológico, la construcción, la salud y la cultura como áreas con especial potencial de crecimiento.