Cuatro trayectorias que refuerzan el turismo de Gijón con "su innovación constante"

El hostelero Luis Meana lleva 37 años al frente de un popular negocio gijonés: el merendero El Cruce, que nació como bar tienda y ha logrado posicionarse como un referente. Y ayer la Mesa de Turismo de Gijón reconoció ese esfuerzo, en concreto "su capacidad de adaptación, profesionalización e innovación constante", otorgándole uno de los cuatro premios "Trayectoria" de Visita Gijón Profesional.

Un galardón tan "inesperado", según confesó el premiado, como emocionante. "Que te reconozcan en tu ciudad y que te premien es una gran satisfacción, es algo que me llena de orgullo", confesó Meana ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, donde recogió su galardón con motivo del día del Turismo en el ferial. Luis Meana no se olvidó de que su trayectoria va de la mano de la de su mujer. Y a ella quiso darle unas gracias amplificadas: "Se merece la mitad del premio", confesó ante el público.

En la tercera edición del galardón, y con el hostelero laureado en la categoría de "Trayectoria Profesional", al Mercado Artesano y Ecológico de Gijón –con su presidente Javier Ruiz Cuevas al frente– le correspondió el premio de "Trayectoria Comprometida", por llevar "20 años integrado en la ciudad, como escaparate para artesanos y productores, y por ser un punto de encuentro para la ciudadanía, así como un recurso turístico".

Por su parte, el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón, con su director Roberto Suárez Malagón presente, obtuvo el de "Trayectoria Profesional" por su "firme compromiso con la excelencia, participando activamente en programas de competitividad". Francisco Muñoz Reinoso cerró la tanda de aplausos con el Premio "Trayectoria Académica", por su trabajo de fin de máster en el que hizo una gran defensa del producto de proximidad.

El acto contó con la presencia, entre otras autoridades y representantes turísticos, de la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, quien entregó los cuatro premios. Pumariega destacó que nacieron "para poner nombre a quienes hacen posible que el turismo gijonés avance". Algo que hacen con creces los cuatro implicados.

No faltaron a la cita representantes de la Mesa de Turismo, entre ellos Élida Suárez, representante de alojamientos de OTEA; Sonia Cernuda López, representante de la Asociación de Guías Turísticos del Principado de Asturias; Montse Cañón Cascallana, representante del Club de Empresas de Turismo de Negocios del Principado, y Cristina López Duarte, decana de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos" de la Universidad de Oviedo.

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Todos los galardonados recibieron un obsequio que fue creado por la Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico. Están hechos a partir de una madera de castaño de un "carbono" de más de 150 años, con incrustaciones de azabache, cerámica, vidrio y cuero. El premio, como detallaron los organizadores, sirve como representación de la gran diversidad cultural de Asturias, así como también da visibilidad al gran talento que tienen sus artesanos.