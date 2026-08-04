El Grupo Covadonga ofrecerá 28.000 plazas de actividades y cursillos en la nueva temporada

El Grupo Covadonga presentó este martes su programación de actividades y cursillos para la temporada 2026-2027, mediante la que pondrá a disposición de sus socios más de 28.000 plazas cada mes, «una cifra que refleja el crecimiento de la programación, la mejora de los espacios y el esfuerzo de la entidad por adaptar su oferta a las necesidades y demandas de sus socios», señalan desde la entidad deportiva gijonesa.

Entre las novedades para esta temporada, se incorporan a la oferta de la programación habitual Pilates Reformer (que ya se ofreció para el verano) con 220 plazas a distintos horarios; Run Fit (dirigido a mujeres), una tercera sala de actividades en las instalaciones del club en el Paseo de Begoña para ampliar horarios y atender a una demanda creciente; y una nueva edición de Aula Grupo (iniciativa dirigida especialmente a técnicos y deportistas, también abierta a familias y al conjunto de los socios del Club).

El presidente del Grupo Covadonga, Joaquín Miranda, resaltó durante la presentación la dimensión de una oferta que vuelve a alcanzar cifras récord con las 28.000 plazas citadas. Miranda estuvo acompañado por Eva Fernández, coordinadora de Actividades de Secretaría Deportiva, y Miguel Gallo, coordinador del área de Fitness, en la presentación.

Olimpiadas Sociales

Los cursillos y actividades deportivas y culturales reúnen más de 15.000 plazas, a las que se suman cerca de 2.000 plazas correspondientes a los cursillos anuales y de invierno de fitness. A esta programación se añade el Bono Fitness, que contará con 296 clases semanales y capacidad para 2.780 participantes cada semana, lo que representa más de 11.000 plazas mensuales, explican desde el Grupo.

El periodo de preinscripción comenzará el 24 de agosto a las 8:00 y se prolongará hasta el 1 de septiembre a las 10:00. Por otro lado, las Olimpiadas Sociales del Grupo se celebrarán entre el 20 de agosto y el 4 de septiembre.