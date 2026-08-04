Las mejores tapas se sirven en Gijón en el Paseo Gastro

El evento gastronómico más esperado del verano gijonés, Paseo Gastro, inicia mañana miércoles su tercera edición a partir de las 12:30 en dos emplazamientos icónicos de la ciudad, el Paseo de Begoña y los Jardines de la Reina, cargado de novedades. La principal de ellas es precisamente su nueva ubicación en la zona junto a las "Letronas", una de las más atractivas para los visitantes de la ciudad y que viene a sumarse al Paseo de Begoña, sede del evento desde su primera edición. Además, este año gijoneses y visitantes podrán disfrutar de más de 80 tapas distintas elaboradas tanto por establecimientos del municipio como, por primera vez, por restaurantes del resto de Asturias. Los precios, más populares que en anteriores ediciones, o la colocación de nuevo mobiliario como mesas altas completan las novedades de una edición que promete ser la más exitosa de un evento que ya se ha asentado como una de las referencias del verano gijonés.

Piruletas de cachopo, alitas con sabrosas salsas, torreznos con guacamole y totopos, sándwich koreano de pulledpork, crepes dulces y salados, focaccia de burrata canalla, brioche de kebap de pollo, choripapas de angus, mejillones escocesa o perrito carbonara son algunas de las tapas que debutan como novedad en el evento.

Ambiente en el Paseo Gastro en una edición anterior. / Juan Plaza

A ellos se suman otras como croquetas de buey, costillas a la parrilla, hotdog de criollo, tacos de tinga, bikini de pastrami y queso ahumado, pita de cerdo meloso, ensaladilla, pastel de cabracho, tiras de pollo con salsa de curry y mango y otras que nunca faltan a su cita como hamburguesas, nachos o patatas bravas. El colofón lo pone la parte dulce, con postres como tequeños dulces, crepes, nutellísimo, tarta de güelita, gofres, tartas de queso, helados y mucho más.

El evento, impulsado por Divertia y OTEA, ofrece tapas a precios populares, hasta un máximo de 15 euros, existiendo además propuestas veganas y sin gluten. La oferta se completa con una amplia variedad de cervezas, con referencias españolas, alemanas o belgas, todas ellas del grupo Mahou-San Miguel. También vinos de media docenas de DOP españolas, de la bodega HGA, refrescos del grupo Suntory (Schweppes), además de cócteles, combinados, vermús y otras propuestas.

Los hosteleros participantes en esta edición en Begoña son Doña Concha (Oviedo, novedad), Berty’s Burger (novedad), La Vaca Asustada, La Taberna Asturiana, Alitas & Co. (novedad), Parrilla Belmonte, Tacojón, ATM Burgers, San Pedro, Arde Lucus, Bella Vida, El Sarao, La Trastineta (novedad) y La Suiza.

Ambiente en el Paseo Gastro en una edición anterior. / Juan Plaza

En Jardines de la Reina, el público podrá disfrutar de las propuestas de La Mejillonera Poniente (novedad), Capone, Bambara (novedad), TotóBrunch and Coffee (novedad), Las Tablas del Campillín (Oviedo, novedad) y Guarapu (Lugones, novedad).

Otra de las novedades de esta edición es la bajada en el precio de las cañas y cañones, facilitando que sean precios más populares. Además, los vasos de plástico serán gratuitos y para las copas de cristal de vino únicamente se cobrará una fianza de 1€ que se devolverá al retornar la copa.

Además, esta edición vuelve a contar con el patrocinio de Unicaja, que en su pabellón de la Feria Internacional de Muestras de Asturias regala vales para Paseo Gastro a través de un juego de los sentidos que aúna la gastronomía asturiana y el eclipse.