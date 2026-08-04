Queipo exige un Gobierno que favorezca nuevas inversiones y rechaza las zonas tensionadas de vivienda en su visita a la Feria

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, aprovechó este martes su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), acompañado por varios dirigentes del partido, para reivindicar el papel del certamen como “el mejor escaparate que tiene Asturias” para mostrar al mundo el potencial de las empresas y emprendedores de la región.

Antes de recorrer distintos pabellones de la feria, Queipo valoró el anuncio de la futura inversión tecnológica prevista en el concejo de Salas, que calificó de “buena noticia para Asturias”. El líder popular felicitó expresamente al alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, así como a la Cámara de Comercio de Oviedo y a la agencia Sekuens por el trabajo realizado para atraer el proyecto. “Necesitamos creación de empleo, necesitamos creación de riqueza y este tipo de proyectos son exactamente los que necesitamos en Asturias”, afirmó.

No obstante, advirtió de que una inversión de este tipo “no debería ser una excepción”. A su juicio, Asturias necesita un Gobierno que genere “el ecosistema” adecuado para que las empresas encuentren facilidades para instalarse y crecer. En este sentido, recordó que, según sus datos, la comunidad cuenta con más de 5.000 empleos menos y más de 2.000 desempleados más que hace un año.

Defensa y fiscalidad

Queipo sostuvo que Asturias reúne las condiciones para convertirse en un referente de la industria de defensa gracias a la inversión prevista por la Unión Europea en este ámbito. Sin embargo, lamentó que el Gobierno del Principado, a su juicio, no esté preparando a la comunidad para aprovechar esa oportunidad y reclamó que se tenga en cuenta la experiencia de la fábrica de armas instalada en la región.

La visita de Álvaro Queipo a la Feria de Muestras, en imágenes / Ángel González

El presidente del PP también cargó contra la política fiscal del Ejecutivo autonómico, al considerar que “Asturias no es un territorio amable con quienes quieren venir aquí a trabajar y producir”. Recordó que su partido ha registrado una propuesta de reforma fiscal que aplicaría si llega al Gobierno tras las elecciones de 2027.

Críticas a las zonas tensionadas

En materia de vivienda, rechazó la posibilidad de declarar zonas tensionadas en las ciudades asturianas al considerar que “las zonas tensionadas no generan ni una sola vivienda más”. Defendió, en cambio, aumentar la oferta mediante más suelo para vivienda protegida y recordó que el PP ya ha presentado en la Junta General una ley de vivienda, junto a otras iniciativas como la Ley de Simplificación Administrativa y la Ley de Mercado Abierto.

Queipo aseguró que todas ellas forman parte del proyecto alternativo que su formación quiere desarrollar a partir de 2027. “Nosotros estamos listos para gobernar”, afirmó, convencido de que “la alternancia le va a sentar muy bien” a Asturias.