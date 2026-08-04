Quejas en un barrio de Gijón tras una pelea en un bajo "conflictivo": "Afecta a la tranquilidad de todos"
La asociación vecinal de El Coto pedirá una reunión con el Ayuntamiento porque ese mismo local ya sufrió un incendio el año pasado
S. F. L.
Una pelea entre dos mujeres a las puertas de un bajo de Manuel Junquera ha elevado de nuevo las quejas vecinales en El Coto. La asociación vecinal pedirá una reunión con el Ayuntamiento porque ese mismo local ya sufrió un incendio el año pasado y está "afectando a la tranquilidad del barrio" por ruidos.
Los propios vecinos de la zona grabaron parte de la pelea. En el vídeo se ve a dos mujeres muy alteradas tratando de darse golpes y a un hombre que parecía mediar entre ellas y que regresó al interior del bajo con una de ellas, echando a la otra del lugar. La asociación vecinal dice estar "realizando gestiones" por este tema ante el Ayuntamiento y anima a los vecinos a "denunciar cualquier hecho del que sean testigos o se vean afectados". "Cada denuncia es una herramienta fundamental para que puedan actuar con más medios y mayor respaldo", dice el grupo, que explica haber recibido esta indicación de la Policía Nacional para que este tipo de incidencias, más allá de ser difundidas en redes sociales, queden también registradas ante las autoridades.
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