El TSJA retomará en septiembre el recurso de Gijón contra las zonas tensionadas al no apreciar su "urgencia"

No habrá novedades judiciales sobre las zonas tensionadas hasta después del verano. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha rechazado la petición del Ayuntamiento de Gijón de habilitar días de agosto (que es entero inhábil para la justicia) para resolver la pieza separada de su recurso contra la declaración de zonas tensionadas y con la que pide suspender como medida cautelar la resolución del Principado que habilita una medida ya operativa. El Tribunal no aprecia una situación de urgencia o ninguna "circunstancia especial" que motive resolver una medida cautelar en agosto. El recorrido judicial de lo que es ya un enfrentamiento abierto entre el gobierno gijonés y el Ayuntamiento, por lo tanto, tendrá que esperar hasta, al menos, septiembre.

El Ayuntamiento había presentado un recurso para anular la resolución de las zonas tensionadas, una medida que hoy afecta a los barrios de La Arena y Cimavilla, e incluía en esa queja la petición de suspender cautelarmente la declaración mientras ese recurso se resolvía. Presentado el escrito a finales de julio, el Consistorio pedía la "habilitación de los días inhábiles que resulten necesarios" para tramitar y resolver la pieza separada de medidas cautelares con la idea de que se pudiese tomar una decisión este mismo mes.

El TSJA, sin embargo, no aprecia que concurran los requisitos de urgencia o circunstancias excepcionales. Dice que la urgencia en estos casos debe ser "ajena a quien solicita la cobertura de la misma" y considera que el Ayuntamiento podría haber iniciado el recorrido judicial cuando se aprobó la resolución del Principado sobre zonas tensionadas el pasado mayo. No aprecia tampoco el Tribunal que dejar la resolución operativa durante agosto vaya a suponer "más consecuencias" que las ya sabidas desde esa resolución de mayo.

El Tribunal, por lo tanto, deniega habilitar días de agosto para tramitar ese recurso y deja en pausa el posible recorrido judicial de las zonas tensionadas hasta septiembre. Este auto llega en pleno enfrentamiento entre las dos administraciones involucradas después de que el consejero Ovidio Zapico anunciase hace unos días en la Feria de Muestras su intención de declarar todo Gijón como zona tensionada, algo que la alcaldesa Carmen Moriyón ha calificado como un "ataque frontal" a la ciudad.