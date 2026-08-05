La calidad alimentaria impulsa Asturias
Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas generan 70 millones de impacto económico y 7.500 empleos
María Velasco
Detrás de cada alimento con sello de calidad hay tradición, empleo y futuro para el medio rural. Fue el mensaje que compartieron representantes institucionales y productores durante la jornada "Nuestra mejor versión: Alimentos de Asturias", celebrada en el nuevo pabellón de Caja Rural de Asturias en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), un espacio que la entidad estrena en esta edición y que ayer, en su inauguración institucional, contó con el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, entre otros representantes civiles y políticos.
En el encuentro se puso en valor el papel de las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP) como motor de desarrollo económico y social para la región. La directora del Sector Primario y Agroalimentación de Caja Rural de Asturias, Mónica Fernández, destacó que estos distintivos "garantizan origen, calidad, tradición y compromiso con el territorio" y recordó que detrás de ellos "hay agricultores, ganaderos, elaboradores, empresas cooperativas y familias" que mantienen vivo el medio rural.
El director del Sadei, Ramiro Lomba, cifró en cerca de 70 millones de euros el impacto económico de estos productos en Asturias y aseguró que este sector representa "la mejor política de reto demográfico en el territorio", además de generar alrededor de 7.500 empleos.
La directora general de Agricultura, María Begoña López, afirmó que "las marcas de calidad son dinamizadores del territorio" y explicó que el Principado trabaja para reforzarlas con nuevas ayudas. La presidenta de la DOP Gamoneu, Graciela Valle, destacó que pertenecer a una denominación de origen supone "un valor añadido muy importante para los pequeños productores y queserías", mientras que Elena Gómez, presidenta IGP Chosco de Tineo, puso en valor que han pasado de 17.000 a 76.000 piezas anuales desde su creación.
El presidente de la DOP Sidra de Asturias, Jorge García, señaló que el reconocimiento de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha supuesto un impulso para todo el sector pero advirtió de la necesidad de incrementar las plantaciones de manzano para garantizar más producción.
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