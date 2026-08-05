El comercio asturiano pide prioridad para la recuperación de locales vacíos

"Os escribo desde la trastienda de mi comercio, es la primera hora de la mañana, hace unos minutos he levantado la persiana, han pasado 25 años desde aquel día del comercio de 2026, muchas cosas han cambiado, vendemos de otra manera, utilizamos nuevas tecnologías, nos relacionamos con nuestros clientes a través de canales que entonces apenas comenzaban a existir, pero hay gestos que siguen siendo los mismos". Con esta carta imaginaria del año 2051, leída por Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, se captó la atención de todos los presentes en la celebración del Día del Comercio en la Fidma.

Una jornada en la que la organización quiso reconocer el esfuerzo diario de quienes ya han hecho historia. De ahí que se premiara la trayectoria de cinco establecimientos que llevan más de 25 años forjando el tejido económico regional. Los negocios galardonados fueron Opticalia Contrueces; Marta Estrada Decoración; Perfumería Isaac; Borselino; y Jamonería El Arbeyal.

La cita también sirvió para que Sara Menéndez presentara de manera oficial el nuevo proyecto y distintivo regional. "Es un sello de calidad comercial y turística que identifica a negocios con una atención especial, productos singulares, una historia propia y una fuerte vinculación con Asturias", explicó Menéndez. Esta iniciativa arranca con 64 comercios de diferentes concejos, con el objetivo de que la experiencia del visitante se convierta en una oportunidad para descubrir la autenticidad local.

La Unión de Comerciantes reclamó que la recuperación de locales vacíos y el relevo generacional se conviertan en políticas públicas prioritarias ya que lo contrario supone "una pérdida de actividad económica, empleo, iluminación, seguridad y relaciones personales" para los barrios. Pedro López Ferrer, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, coincidió en el diagnóstico, advirtiendo que el sector debe ser capaz de "motivar a los más jóvenes a dedicarse a una actividad que genera muchas satisfacciones, pero que también requiere de importantes sacrificios".

"Costco" y las reglas claras

El acto también adquirió un tono reivindicativo ante la posible implantación de la multinacional "Costco" mediante la declaración de un proyecto de interés estratégico. Sara Menéndez exigió nuevas directrices que establezcan "reglas claras para todos los operadores antes de conocer el nombre o las características de cada proyecto".

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La portavoz recalcó que nadie se opone a nuevas inversiones, pero sí que ven imprescindible que los procedimientos sean "iguales para todos, evitando usar instrumentos excepcionales para adaptar el planeamiento a una empresa concreta". La jornada, respaldada por autoridades como la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, dio también para reafirmar que las tiendas locales salvaguardan la identidad de las ciudades. "Un local vacío es un trozo de nuestra identidad que se pierde", dijo Pumariega.