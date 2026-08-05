FEDA reivindica el liderazgo femenino y "el reto de crecer" en la Feria de Muestras

El salón de actos de la FIDMA se convirtió ayer en el plató de televisión donde las noticias tuvieron nombre de mujer. El hilo conductor fue siempre el mismo: "La noticia son ellas". Con ese llamativo formato la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA) celebró en el marco de la Feria una nueva edición del Día Oficial de la Mujer Empresaria y Directiva. Esta vez lo hizo bajo el lema "Conexión FEDA. La noticia son ellas", un gran especial informativo concebido para visibilizar el talento, el liderazgo y la contribución de las mujeres al desarrollo económico, empresarial y social. Enfocado, en suma para resaltar el papel fundamental de las mujeres en la toma de decisiones, la innovación tecnológica y el desarrollo económico. Begoña Fernández, presidenta de FEDA fue contundente sobre la necesidad de ocupar espacios de poder: "Queremos estar en los sitios de toma de decisiones porque es realmente donde puedes influir y cambiar las cosas". Además, advirtió sobre el cambio de paradigma en el ecosistema empresarial, mencionando que "ya no es un reto emprender, el reto es que esas empresas de mujeres que han emprendido, que puedan crecer".

El evento analizó la igualdad desde diferentes ámbitos. Celia Fernández, vicepresidenta de la Junta General del Principado, celebró los hitos democráticos de la región. "En el parlamento asturiano, estos 45 años, la mitad de las diputadas somos mujeres", también, reconoció que "las asociaciones como FEDA y las instituciones empresariales tienen mucho que aportar". El respaldo institucional lo añadió la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que destacó que el objetivo real de las instituciones es "generar confianza". Mario Arias, teniente de alcalde de Oviedo, lo que quiso garantizar fue apoyo para que "ninguna mujer que tenga una idea de un proyecto empresarial quede en el tintero".

El sector corporativo y financiero demostró que la equidad es sinónimo de competitividad. Alfredo Fernández, director general del Banco Sabadell Herrero, se refirió a que "el 50% de la alta dirección del banco son mujeres y el 52% de los compañeros que desarrollan su trabajo en el banco son mujeres". Carmen Coto, directora de personas y cultura de TotalEnergies, señaló que el talento directivo es claro: "el liderazgo efectivo consiste en construir relaciones, obtener resultados y mantener una visión de largo plazo". Javier Sáenz, responsable de la candidatura de Oviedo capital europea de la cultura 2031, no dejó de mencionar que "las dos personas que están diseñando la candidatura son mujeres".

Otras voces para servir de ejemplo llegaron del deporte con la surfista Lucía Martiño, quien explicó la clave de su modelo de negocio, las redes sociales como elemento de contacto con el público y así "monetizar mi pasión y convertir mi deporte en mi trabajo".

Noticias relacionadas

"Conexión FEDA" traspasó las fronteras regionales. Ana García, jefa del equipo de paridad de género en los departamentos de asuntos políticos y de operaciones de paz de Naciones Unidas, compartió cómo trabajan para integrar a más mujeres en contingentes globales. También dejó una de las grandes conclusiones de la mañana, un mensaje aplicable tanto a las misiones de paz como al tejido empresarial y tecnológico asturiano. "Apoyar la participación de mujeres es una cuestión de buen liderazgo y de eficacia operacional".