La Fortuna Balnearia se quedará en Gijón durante al menos cuatro años

La Fortuna Balnearia se queda en Gijón. La pieza ya se encuentra expuesta en el museo de las Termas Romanas de Campo Valdés desde 2024 gracias a un préstamo acordado entre el Ayuntamiento y el Principado, propietario de la obra. Ahora, las dos instituciones han acordado la firma de un nuevo convenio que oficializa esa colaboración y que deja la pieza en la ciudad en régimen de depósito hasta nuevo aviso. El convenio se firma por ahora con una vigencia de cuatro años que se podrán prorrogar.

El ara de la Fortuna Balnearia se halló en 1820 en Tremañes. Es una lápida, un bloque de arenisca con un texto repartido en siete líneas y enmarcadas por una cenefa con rosetones. También tiene adornos de semicírculos concéntricos y se sospecha que es de la época flavia. Desde su descubrimiento se considera una pieza de interés porque su inscripción, una oración a la diosa Fortuna, se ha conservado en un estado admirable. Durante tiempo fue de propiedad privada hasta que a inicios de 2020 el Principado, conocedor de que esta pieza podría acabar siendo subastada, inició los trámites para declararla Bien de Interés Cultural (BIC) para evitar que pudiese terminar fuera del territorio. Más tarde, en 2023, el Principado se hizo con la pieza por 35.000 euros. Pocos meses después ya se trasladó a Gijón, a las Termas, para su exposición.

La pieza se encontraba en la ciudad hasta ahora en concepto de préstamo temporal y, por el acuerdo de ambas instituciones, pasará con este nuevo convenio a estar en un régimen de depósito más a largo plazo. A cambio el Consistorio se compromete a suscribir para la lápida una póliza de seguro para protegerla de vandalismos y cualquier tipo de daños. También garantizará que la obra mantenga su estado de conservación. También deberá promover su exposición pública, un requisito que ya se está brindando en las Termas. El Principado, por su lado, hará inspecciones periódicas para garantizar que se cumple el acuerdo. Las administraciones ya habían anunciado que trabajaban con la intención de dar con un convenio de este estilo.

Los detalles del convenio se aprobaron ayer en la reunión de la Junta de Gobierno, una cita que sirvió también para aprobar un nuevo requerimiento de la empresa que realizó las obras del carril bus de Pablo Iglesias, que vuelve a presentar desperfectos. También se aprobó la disposición de gasto para la beca de asistencia a los itinerarios del proyecto "Tejiendo Oportunidades" por un importe total de 29.132,70 euros.