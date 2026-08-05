"Gijón, confía alquilando": un modelo transparente para activar vivienda desocupada

Incorporar al mercado del alquiler viviendas que actualmente permanecen desocupadas y así ampliar la oferta residencial en Gijón. Este es el principal objetivo del programa municipal "Gijón, confía alquilando", una iniciativa impulsada por la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón que lleva en funcionamiento desde el primer trimestre de este año. Surge como respuesta al actual contexto de dificultad de acceso a la vivienda y busca generar confianza tanto en propietarios como en inquilinos mediante un sistema público de garantías y gestión transparante. Hasta el momento, las viviendas alquiladas en el programa están ubicadas en los barrios de Jove, La Calzada y La Arena.

El sistema de garantías significa que la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón asume una serie de gastos, que de otra forma debería abonar el propietario, y a su vez, ofrece otro tipo de ventajas como incentivos fiscales. Se trata de los gastos de gestión de las inmobiliarias por sus trabajos de intermediación e información, el seguro de impagos con una duración de 15 meses, durante los tres primeros años, seguro de hogar multirriesgo y seguro de daños por actos vandálicos para la vivienda durante los tres primeros años, la concesión de un préstamo de hasta 4.000 euros para adecuaciones en la vivienda, exigencia de limitación de esfuerzo en pago de renta de alquiler al inquilino, chequeo de solvencia de inquilino con entidad asegurada y la reducción del 70% en IRP sobre rendimiento positivo neto.

Además, la agilidad administrativa es otro de los pilares fundamentales del modelo. El propietario inicia la tramitación a través de una agencia inmobiliaria, acreditada como agente colaborador. Ésta ofrece asesoramiento gratuito y se encarga de recopilar la documentación y publicar la vivienda en la plataforma digital del programa. La adjudicación se realiza posteriormente mediante un sorteo automatizado protegido por un sistema informático inalterable, que establece el orden de prioridad entre los solicitantes. Ese mecanismo elimina las tradicionales listas de espera poco transparentes.

Asimismo, el programa mantiene un tipo de colaboración público-privada. Las agencias colaboradoras desempeñan un papel esencial como intermediarias técnicas y la gestión pública supervisa el cumplimiento del programa.

La renta del alquiler no puede superar los límites fijados, hasta 650 euros mensuales y un máximo de 11 euros por metro cuadrado en superficie construida, con el fin de mantener precios asequilbles.

Dentro de esos parámetros no se tiene en cuenta las cantidades que en algunas viviendas se pudieran pactar entre las partes, como son los gastos de la comunidad de vecinos, el trastero o la plaza de garaje.

Finalmente, con esta fórmula, el Ayuntamiento de Gijón busca aumentar la oferta de alquiler asequible fomentando que más propietarios se animen a poner sus viviendas en uso, facilitando de esta forma, el acceso a la vivienda.