Gijón estudia potenciar la Noche de los Fuegos con nuevos puntos de tiro desde el mar
El gobierno local explora cómo "ampliar las posibilidades creativas de la exhibición" manteniendo el Cerro como "centro neurálgico"
Gijón estudia la posibilidad de potenciar su Noche de los Fuegos ampliando sus puntos de tiro. La logística de esta celebración se concentra desde hace años en el cerro de Santa Catalina, pero, ahora, el gobierno local trabaja con la idea de crear hasta tres puntos de lanzamiento y medita que parte de los artificios puedan lanzarse desde el mar. El operativo está diseñado, pero está pendiente de los permisos de seguridad que se precisan para avalar el cambio ya este año.
Divertia señala estar estudiando "un nuevo diseño artístico" y destaca que recuperar el lanzamiento desde el mar es algo que no se realiza desde 1999. "Según este planteamiento inicial, la nueva configuración, concebida de forma sincronizada desde tres puntos de lanzamiento, permitirá ampliar las posibilidades creativas de la exhibición y ofrecer al público una experiencia más espectacular", explica el Ayuntamiento.
El Cerro seguirá siendo "el centro neurálgico" del dispositivo y, a él, se quieren sumar otros dos puntos de lanzamiento, ambos desde el mar. "Los Fuegos es una de las citas más esperadas por los gijoneses y gijonesas, y todos aquellos que vienen a disfrutar de nuestra Semana Grande. Por eso, este año queremos que vuelva a emocionar y sorprender, con una apuesta renovada que haga esa noche aún más especial", afirma Jesús Martínez Salvador, concejal de Festejos y presidente de Divertia.
La propuesta se encuentra "en fase de estudio y desarrollo, supeditada a la tramitación y obtención de las autorizaciones y permisos necesarios". La próxima semana se presentará el dispositivo completo y se realizará la visita técnica al lugar principal del espectáculo.
Ampliar los puntos de tiro de la Noche de los Fuegos es una idea que lleva tiempo rondando al gobierno y, de hecho, ya el verano pasado se intentó adoptar una medida similar sumando al del Cerro punto de lanzamiento en los arenales de San Lorenzo y Poniente. La propuesta, sin embargo, finalmente tuvo que aplazarse por la denegación del permiso que correspondía por parte de Demarcación de Costas. En cualquier caso, el modelo por el que se quiere apostar este año, según fuentes consultadas, no es el mismo que el del verano pasado porque en aquella ocasión no se apostaba por puntos de tiro acuáticos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Susto en la Feria de Muestras en Gijón: los Bomberos sofocan un incendio en uno de los puestos de comida
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx
- Ha sido atroz; como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana': quejas en todo Gijón por el ruido de los conciertos de Hermanos Castro
- Un gijonés intenta matar a un Policía Local al que ya conocía saboteando los frenos de su moto
- El viejo Mavy’s, histórico local de Gijón, ya está en obras y con varios interesados tras 20 años de cierre
- La sidrería El Cartero cumple 100 años de culinos y mucha historia: 'Es un emblema de Gijón
- Los patinetes eléctricos, bajo la lupa en Gijón con un nuevo dispositivo de control