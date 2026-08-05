Gijón estudia potenciar la Noche de los Fuegos con nuevos puntos de tiro desde el mar

Gijón estudia la posibilidad de potenciar su Noche de los Fuegos ampliando sus puntos de tiro. La logística de esta celebración se concentra desde hace años en el cerro de Santa Catalina, pero, ahora, el gobierno local trabaja con la idea de crear hasta tres puntos de lanzamiento y medita que parte de los artificios puedan lanzarse desde el mar. El operativo está diseñado, pero está pendiente de los permisos de seguridad que se precisan para avalar el cambio ya este año.

Divertia señala estar estudiando "un nuevo diseño artístico" y destaca que recuperar el lanzamiento desde el mar es algo que no se realiza desde 1999. "Según este planteamiento inicial, la nueva configuración, concebida de forma sincronizada desde tres puntos de lanzamiento, permitirá ampliar las posibilidades creativas de la exhibición y ofrecer al público una experiencia más espectacular", explica el Ayuntamiento.

El Cerro seguirá siendo "el centro neurálgico" del dispositivo y, a él, se quieren sumar otros dos puntos de lanzamiento, ambos desde el mar. "Los Fuegos es una de las citas más esperadas por los gijoneses y gijonesas, y todos aquellos que vienen a disfrutar de nuestra Semana Grande. Por eso, este año queremos que vuelva a emocionar y sorprender, con una apuesta renovada que haga esa noche aún más especial", afirma Jesús Martínez Salvador, concejal de Festejos y presidente de Divertia.

La propuesta se encuentra "en fase de estudio y desarrollo, supeditada a la tramitación y obtención de las autorizaciones y permisos necesarios". La próxima semana se presentará el dispositivo completo y se realizará la visita técnica al lugar principal del espectáculo.

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Ampliar los puntos de tiro de la Noche de los Fuegos es una idea que lleva tiempo rondando al gobierno y, de hecho, ya el verano pasado se intentó adoptar una medida similar sumando al del Cerro punto de lanzamiento en los arenales de San Lorenzo y Poniente. La propuesta, sin embargo, finalmente tuvo que aplazarse por la denegación del permiso que correspondía por parte de Demarcación de Costas. En cualquier caso, el modelo por el que se quiere apostar este año, según fuentes consultadas, no es el mismo que el del verano pasado porque en aquella ocasión no se apostaba por puntos de tiro acuáticos.