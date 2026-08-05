El informe municipal sobre Divertia halla dos contratos "sin trazabilidad" y errores "graves"

Divertia celebra desde primera hora dos consejos de administración consecutivos. En uno de ellos, a petición de la oposición, el nuevo presidente, el forista Jesús Martínez Salvador, ha ahondado en los motivos del cese del edil no adscrito Oliver Suárez, quien hasta ahora ocupaba ese cargo, y a quien se le atribuye la responsabilidad de haber contratado dos conciertos de verano que, por su importe, tenían que haber pasado por el visto bueno del consejo. Martínez Salvador ha dado a conocer a los consejeros el informe de la secretaría municipal que la alcaldesa había encargado el mes pasado y cuyas conclusiones motivaron el cese del presidente saliente. En ese documento, la secretaría general acredita la contratación irregular de al menos esos dos conciertos y, también, la existencia de documentación "sin trazabilidad" relativa a ellos, lo que impide comprobar que no hubiesen sido modificados con posterioridad.

En el informe se detalla la misma premisa que el gobierno local lleva defendiendo ya días: esos dos conciertos de verano, los de Lola Índigo y Alejandro Sanz, tenían que haber contado con la aprobación del consejo de administración de Divertia por suponer una inversión mayor de 60.000 euros. Y ese paso previo por el consejo "no consta". "En los dos expedientes de contratación", señala el informe, "constan acuerdos de adjudicación firmados por el presidente del consejo de administración que se fundamentan en que el consejo de administración delega en favor del presidente de la entidad para que ejercite las facultades de adoptar el acuerdo". Es decir: ambos contratos señalaban que Suárez tenía competencias delegadas por el consejo de administración para firmar esos contratos.

Sin embargo, la secretaría general dice "no tener constancia de que se haya adoptado acuerdo alguno" por el consejo de administración en el que se deleguen "expresamente las facultades de aprobación de los documentos que integran el expediente, adjudicación y formalización de los contratos en favor del presidente", por lo que "los acuerdos fueron adoptados sin poderes mercantiles en tenor de los poderes vigentes en ese momento".

Los poderes mercantiles que sí tenía Suárez se aprobaron en un consejo de administración de septiembre de 2024, aclara la secretaría municipal. En ese acuerdo establecían que "corresponde a la gerencia la ejecución material de los acuerdos del consejo de administración siguiendo las instrucciones del presidente". Los estatutos vigentes de la empresa, por su lado, señalan que al presidente de Divertia le corresponde "velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el seno del consejo de administración". Concluye el informe municipal: "Ninguno de los cargos responsables ha dado ejecución al acuerdo del consejo de administración y en el caso de la presidencia tampoco ha cumplido los estatutos de la sociedad". El cese del gerente, Fernando Losada, será uno de los temas del segundo de los consejos de administración convocados para la jornada de hoy.

Además, este mismo informe señala que "el responsable técnico de contratación" de Divertia incorporó en la herramienta municipal de trámites electrónicos "documentos firmados de formalización" de los dos contratos afectados a finales de julio, por lo que a juicio de la secretaría municipal "no se puede hacer una adecuada trazabilidad con relación a la creación del documento y su posible modificación". Ese mismo día, el 28 de julio, se incorporaron al sistema "documentos relativos a contratos privados de patrocinio suscritos el 23 de septiembre de 2025 (en el caso del concierto de Alejandro Sanz) y el 11 de noviembre de 2025 (en el caso del concierto de Lola Índigo) que no constan". "Del mismo modo, no se puede hacer una adecuada trazabilidad con relación a la creación de los documentos y su posible modificación".

Concluye el informe de la secretaría municipal con dos conclusiones. La primera, que "a priori" estos hechos "pueden considerarse, al menos, graves". La segunda, que Divertía debería encargar "una auditoría específica" sobre la contratación pública de la sociedad, una indicación que Martínez Salvador ya anunció este lunes en Pleno que se llevará a cabo. También este escrito se da a conocer que con los conciertos de Semana Grande "se han producido los mismos incumplimientos", si bien en este caso, al no haberse celebrado aún, se entiende que la empresa está a tiempo de pasar estos acuerdos por el filtro del consejo de administración, un trámite que se espera resolver también hoy.