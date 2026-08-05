La nueva gran urbanización de chalés en Gijón, al norte del hospital de Cabueñes, ya está en obras

La futura gran urbanización de "Las Quildas" en Somió ya está en obras. Esta promoción urbanística, que llevaba años en tramitación, ha terminado hace pocas semanas la fase de comercialización de las 43 parcelas en las que se había troceado la que es una de las últimas grandes bolsas de suelo en la parroquia y que se destinará íntegramente a viviendas unifamiliares. El enclave se encuentra al norte del Hospital Universitario de Cabueñes, en el Camino de la Frontera.

La comercialización de estas fincas, con el terreno ya troceado, se anunció en 2022, mismo año en el que se logró la aprobación municipal del proyecto y de la urbanización de la explanada con viales y servicios de suministros. La última parcela que quedaba disponible, según confirma la Agencia Álvarez, responsable de la operación, se formalizó hace ahora unas semanas. La misma agencia confirma también que varios de los primeros compradores ya están construyendo sus respectivas viviendas.

La operación tiene interés porque sumará de golpe 43 viviendas unifamiliares a un Somió en el que el mercado inmobiliario suele tener que conformarse con la compraventa de parcelas sueltas por la falta de suelo. También, por su ubicación, en la frontera con Cabueñes y justo al norte del hospital público, a pocos metros, de hecho, de uno de los accesos a los terrenos de la ampliación del hospital público. En la parroquia vecina

Esta nueva urbanización, por lo demás, se enmarca en una tendencia al alza percibida desde hace ya un tiempo por el sector inmobiliario: el interés de cada vez más familias de comprar un terreno en la zona rural como alternativa a la compra de viviendas en zona urbana, ya que, por ahora, el repunte de precios ha sido más acuciado en la ciudad que en las parroquias. En pueblos con escasa demanda esta venta de terrenos puede rondar los 30.000 euros y en Somió hay parcelas edificables cercanas a los 400.000.

Otras urbanizaciones en marcha, en este caso con la comercialización de viviendas, son las de lo que se llamará Parque Vega, en La Camocha, donde se proyecta crear 52 viviendas adosadas, y que en cuenta con unidades hoy disponibles a partir de los 370.000 euros. También el proyecto Residencial Rioja, en Tremañes y en la calle que le da nombre, donde se construirán seis viviendas unifamiliares y en venta por a partir de 295.000 euros.