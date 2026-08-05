Premio a los mejores vendedores en un año de celebración

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón (COAC), con su presidente Carlos Rato a la cabeza, conmemoró ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias el centenario de la institución y lo hizo entregando en la sala Mirador del Palacio de Congresos los premios "Vendedor 2026". Un reconocimiento con el que se distinguió a Pedro Sanz González, por su trayectoria en el sector eléctrico, y a Alejandro Martín Luarca, por la suya en el sector del mundo del deporte. Ambos colegiados se incorporaron a la entidad profesional en 1996, hace ya 30 años. El Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón , Pedro López Ferrer, destacó la profesionalidad de los galardonados y les puso como ejemplo de "talento, empatía y tiempo de dedicación".

Los premiados no dejaron de mostrar su enorme agradecimiento por el premio que les fue otorgado. Pedro Sanz incluso aprovechó el breve discurso para animar a otros profesionales "a que se colegien, y a que entren a formar parte de esta familia".

El COAC lleva desde 1926 en Gijón sirviendo a la economía y sirviendo a la sociedad en su conjunto, rindiendo después de cien años en plenitud de facultades. Y para recordar buena parte de esa historia la entidad ha dispuesto en un espacio del Palacio de Congresos una exposición a través de la cual poder echar una mirada a algunos de los hitos de estos cien años. Con el apoyo de 10 carteles, con fotografías y breves textos, se invita a bucear en la historia del Colegio desde aquellos primeros colegiados, las primeras mujeres agentes comerciales, el papel del colectivo en el desarrollo económico de Asturias, la posguerra, la transformación digital y el presente de la profesión. Pero, sobre todo, se muestra la evolución de la profesión y su estrecha vinculación con el desarrollo económico de Gijón y de Asturias.

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El acto de ayer contó con la presencia del Concejal de Tráfico, Movilidad y Transportes Públicos del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, la directora general de Empresas y Comercio del Principado, Arantxa González Montell.