Premio a los mejores vendedores en un año de celebración

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El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón recuerda sus cien años en la Feria Internacional de Muestras de Asturias

Por la izquierda, Pelayo Barcia, Carlos Rato, Alejandro Martín Luarca, Pedro Sanz González, Arantxa González Montell, Jesús Martínez Salvador y Pedro López Ferrer, ayer, en la sala Mirador. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Por la izquierda, Pelayo Barcia, Carlos Rato, Alejandro Martín Luarca, Pedro Sanz González, Arantxa González Montell, Jesús Martínez Salvador y Pedro López Ferrer, ayer, en la sala Mirador. | ÁNGEL GONZÁLEZ

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Enrique Pecker

Gijón

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón (COAC), con su presidente Carlos Rato a la cabeza, conmemoró ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias el centenario de la institución y lo hizo entregando en la sala Mirador del Palacio de Congresos los premios "Vendedor 2026". Un reconocimiento con el que se distinguió a Pedro Sanz González, por su trayectoria en el sector eléctrico, y a Alejandro Martín Luarca, por la suya en el sector del mundo del deporte. Ambos colegiados se incorporaron a la entidad profesional en 1996, hace ya 30 años. El Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón , Pedro López Ferrer, destacó la profesionalidad de los galardonados y les puso como ejemplo de "talento, empatía y tiempo de dedicación".

Los premiados no dejaron de mostrar su enorme agradecimiento por el premio que les fue otorgado. Pedro Sanz incluso aprovechó el breve discurso para animar a otros profesionales "a que se colegien, y a que entren a formar parte de esta familia".

El COAC lleva desde 1926 en Gijón sirviendo a la economía y sirviendo a la sociedad en su conjunto, rindiendo después de cien años en plenitud de facultades. Y para recordar buena parte de esa historia la entidad ha dispuesto en un espacio del Palacio de Congresos una exposición a través de la cual poder echar una mirada a algunos de los hitos de estos cien años. Con el apoyo de 10 carteles, con fotografías y breves textos, se invita a bucear en la historia del Colegio desde aquellos primeros colegiados, las primeras mujeres agentes comerciales, el papel del colectivo en el desarrollo económico de Asturias, la posguerra, la transformación digital y el presente de la profesión. Pero, sobre todo, se muestra la evolución de la profesión y su estrecha vinculación con el desarrollo económico de Gijón y de Asturias.

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El acto de ayer contó con la presencia del Concejal de Tráfico, Movilidad y Transportes Públicos del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, la directora general de Empresas y Comercio del Principado, Arantxa González Montell.

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