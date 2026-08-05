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El primer día de vaciado del parking de la avenida de Portugal se salda con 87 multas por no retirar los vehículos

La medida busca evitar que el aparcamiento gratuito se convierta en un estacionamiento permanente, de ahí que el primer miércoles de cada mes el parking debe quedar sin coches

El parking disuasorio de la Avenida de Portugal este miércoles.

El parking disuasorio de la Avenida de Portugal este miércoles.

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Demi Taneva

Demi Taneva

Gijón

El primer miércoles de vaciado del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal terminó con 87 conductores sancionados por no retirar sus vehículos en la que debía ser una jornada de limpieza y mantenimiento del recinto, despejado de coches. Las multas ascienden a 90 euros, que se reducen a 45 euros por pronto pago.

Desde el Ayuntamiento defienden que la prohibición de ocupar el estacionamiento el primer miércoles de cada mes está debidamente indicado en la señalización desde la apertura del parking y recuerdan que, además, en los últimos días se reforzó la información con vallas de la Policía Local en los accesos.

También se trasladó el aviso a la asociación vecinal de El Polígono, que lo difundió a través de sus redes sociales, y varios medios de comunicación informaron previamente de la restricción. A pesar de ello, decenas de vehículos permanecieron estacionados durante la jornada de limpieza.

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Un sistema para garantizar la rotación

El aparcamiento, inaugurado hace apenas dos meses con 486 plazas gratuitas, nació con la vocación de servir como parking disuasorio para favorecer la movilidad hacia el centro de la ciudad y evitar que los vehículos permanezcan estacionados durante largos periodos.

Por ese motivo, el Ayuntamiento estableció desde su apertura una norma fija: queda prohibido aparcar en todo el recinto el primer miércoles de cada mes, jornada reservada para las labores de limpieza de Emulsa y que, además, permite comprobar que el espacio mantiene la rotación para la que fue concebido.

Noticias relacionadas y más

Desde el gobierno local insisten en que los conductores deben atender siempre a la señalización vigente antes de estacionar. Confían, además, en que el número de denuncias disminuya en los próximos meses a medida que los usuarios se familiaricen con esta normativa.

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