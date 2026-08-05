Los rotarios de Gijón afrontan su centenario mirando a la IA

El Club Rotario de Gijón celebró ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) un encuentro dedicado a la ética de la inteligencia artificial. El encuentro sirvió para reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y para poner la vista en una fecha muy especial: el próximo año, en el que el Club Rotario de Gijón celebrará su centenario.

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, destacó el papel del club en la ciudad y aseguró que "la presencia de los rotarios en la Feria siempre es una buena noticia porque muestra una parte de lo mejor de nuestra sociedad". Además, recordó esa gran efeméride que la entidad está "a punto de alcanzar; los cien años de vida en Gijón".

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, también agradeció la labor del colectivo y afirmó que "los rotarios nos enseñáis que la educación, la cooperación o el desarrollo social se hacen realidad cada día, en cada oportunidad, con acciones concretas".

Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado, centró su intervención en el motivo de la cita y en la importancia de analizar el calado de la IA en la sociedad actual. "La inteligencia artificial va a suponer una revolución en muchos aspectos y es necesario que todos nos preocupemos por su impacto".

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El gobernador del Distrito 2201 de Rotary Internacional, Joaquín Sánchez, reivindicó el espíritu solidario de la organización al asegurar que "los rotarios entregamos trocitos de tiempo; entregamos trocitos de nuestra propia vida". Y fue el presidente del Club Rotario de Gijón, Carlos Cortiñas, quien de nuevo llevó el debate a la IA y planteó algunos de los retos que abre en el contexto más actual. Y puso dos ejemplos: "¿Dice la verdad? ¿Sirve para el bienestar o va a ser un instrumento que nos va a separar?". Dos reflexiones que quedaron en el aire y que dan mucho de sí.