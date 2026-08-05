La tortuga lora rescatada en El Musel regresa al mar tras cinco meses de recuperación en el CRAMA

Cinco meses después de llegar al Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA) del Bioparc Acuario de Gijón en estado crítico, una tortuga lora volvió este martes al mar. El ejemplar, rescatado el pasado mes de febrero en aguas próximas a El Musel, recuperado completamente tras un largo proceso de cuidados fue liberado en un acto abierto al público que reunió a decenas de niños y familias.

La tortuga lora, una especie considerada entre las más amenazadas del planeta y muy poco habitual en el Cantábrico, fue encontrada por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil con un cuadro de desnutrición y neumonía provocado por un episodio de aturdimiento por frío. Desde entonces permaneció ingresada en el CRAMA hasta que las condiciones del mar permitieron su regreso. "Lleva ya cinco o seis meses en el CRAMA y es una tortuga que no debería estar por estas latitudes. Es de la zona del Golfo de México, de climas bastante más tropicales", explicó el director del Bioparc Acuario de Gijón, Alejandro Beneit. También señaló que la liberación se retrasó hasta que la temperatura del agua fuese la adecuada y detalló que el ejemplar porta un dispositivo GPS, instalado en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que permitirá conocer sus movimientos tras la liberación.

La embarcación encargada de la liberación navegó durante cerca de dos horas para alejar a la tortuga de la costa y de las zonas con mayor actividad pesquera, aumentando así sus posibilidades de continuar el viaje con seguridad.

Más allá del rescate de este ejemplar, Beneit destacó el valor educativo de este tipo de iniciativas. "La recuperación de la tortuga es importante, pero al final no deja de ser un individuo. Lo más interesante es el trabajo de divulgación que hacemos", señaló. El director subrayó que el objetivo es que los más pequeños "se sientan partícipes de este proyecto" y desarrollen una mayor sensibilidad hacia la conservación de la fauna marina. "Nosotros realmente no vamos a afectar a la población de tortugas a nivel mundial, pero sí podemos acercar la conservación a cientos de niños a través de juegos y talleres", añadió.

Esta especie de tortuga marina es la más pequeña del mundo y también la más amenazada, su distribución habitual se concentra en el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos, por lo que la aparición de un ejemplar en el Cantábrico es un hecho excepcional. Precisamente por esa rareza, el seguimiento mediante GPS resultará muy interesante y permitirá a los investigadores conocer mejor el comportamiento de este animal tras su paso por las costas asturianas.