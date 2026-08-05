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Turismo destina 15 millones para hacer más eficiente la hostelería

Las ayudas, de entre 3.000 y 11.000 euros, servirán para renovar equipamiento de bares, restaurantes y cafeterías

Por la izquierda, Jesús Martínez Salvador, Lara Martínez, José Luis Álvarez Almeida, Rosario Sánchez Grau, Gimena Llamedo, Félix Baragaño, Javier Martínez, Ángela Pumariega y Álvaro Alonso.

Por la izquierda, Jesús Martínez Salvador, Lara Martínez, José Luis Álvarez Almeida, Rosario Sánchez Grau, Gimena Llamedo, Félix Baragaño, Javier Martínez, Ángela Pumariega y Álvaro Alonso. / D. T.

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El Gobierno de España, a través de a secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, presentó ayer en la Feria una nueva línea de ayudas destinada a la renovación del equipamiento de los establecimientos hosteleros. El programa, dotado con 15 millones de euros, permitirá solicitar subvenciones de entre 3.000 y 11.000 euros para que propietarios de negocios puedan sustituir maquinaria por otra más eficiente desde el punto de vista energético.

La convocatoria, que se abre hoy mismo y permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre, está dirigida especialmente a pymes y micropymes, que representan la mayoría del tejido hostelero español. Las ayudas se concederán por orden de solicitud, sin concurrencia competitiva, una vez acreditada la inversión realizada.

"Un buen sitio para visitar, lo primero que tiene que ser es un buen sitio para vivir", defendió Sánchez Grau, quien situó esta iniciativa dentro de la estrategia turística del Gobierno para impulsar un modelo que priorice la calidad de vida de los residentes, la sostenibilidad y la mejora de los destinos.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, agradeció la puesta en marcha de esta nueva línea de ayudas y comentó que, a su juicio, estas iniciativas contribuyen a mejorar la rentabilidad de los establecimientos y a seguir avanzando en la desestacionalización de la actividad turística.

Llamedo aprovechó también para recordar la ampliación del programa de bonos de turismo rural anunciada el día anterior, con otros 4.000 descuentos para incentivar las estancias durante el último trimestre del año. Según explicó, el turismo rural "genera actividad económica" y favorece que muchas personas puedan seguir viviendo y trabajando en los concejos más pequeños.

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El presidente de Hostelería de España, el asturiano José Luis Álvarez Almeida, calificó las nuevas ayudas como "una buena iniciativa" para facilitar la renovación de equipamientos y mejorar la sostenibilidad del sector. Y detalló que se podrán financiar la sustitución de hornos, lavavajillas, cámaras frigoríficas y otros elementos que permitan reducir el consumo energético de los negocios.

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