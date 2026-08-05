Turismo destina 15 millones para hacer más eficiente la hostelería
Las ayudas, de entre 3.000 y 11.000 euros, servirán para renovar equipamiento de bares, restaurantes y cafeterías
El Gobierno de España, a través de a secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, presentó ayer en la Feria una nueva línea de ayudas destinada a la renovación del equipamiento de los establecimientos hosteleros. El programa, dotado con 15 millones de euros, permitirá solicitar subvenciones de entre 3.000 y 11.000 euros para que propietarios de negocios puedan sustituir maquinaria por otra más eficiente desde el punto de vista energético.
La convocatoria, que se abre hoy mismo y permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre, está dirigida especialmente a pymes y micropymes, que representan la mayoría del tejido hostelero español. Las ayudas se concederán por orden de solicitud, sin concurrencia competitiva, una vez acreditada la inversión realizada.
"Un buen sitio para visitar, lo primero que tiene que ser es un buen sitio para vivir", defendió Sánchez Grau, quien situó esta iniciativa dentro de la estrategia turística del Gobierno para impulsar un modelo que priorice la calidad de vida de los residentes, la sostenibilidad y la mejora de los destinos.
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, agradeció la puesta en marcha de esta nueva línea de ayudas y comentó que, a su juicio, estas iniciativas contribuyen a mejorar la rentabilidad de los establecimientos y a seguir avanzando en la desestacionalización de la actividad turística.
Llamedo aprovechó también para recordar la ampliación del programa de bonos de turismo rural anunciada el día anterior, con otros 4.000 descuentos para incentivar las estancias durante el último trimestre del año. Según explicó, el turismo rural "genera actividad económica" y favorece que muchas personas puedan seguir viviendo y trabajando en los concejos más pequeños.
El presidente de Hostelería de España, el asturiano José Luis Álvarez Almeida, calificó las nuevas ayudas como "una buena iniciativa" para facilitar la renovación de equipamientos y mejorar la sostenibilidad del sector. Y detalló que se podrán financiar la sustitución de hornos, lavavajillas, cámaras frigoríficas y otros elementos que permitan reducir el consumo energético de los negocios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Susto en la Feria de Muestras en Gijón: los Bomberos sofocan un incendio en uno de los puestos de comida
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx
- Ha sido atroz; como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana': quejas en todo Gijón por el ruido de los conciertos de Hermanos Castro
- Un gijonés intenta matar a un Policía Local al que ya conocía saboteando los frenos de su moto
- El viejo Mavy’s, histórico local de Gijón, ya está en obras y con varios interesados tras 20 años de cierre
- La sidrería El Cartero cumple 100 años de culinos y mucha historia: 'Es un emblema de Gijón
- Los patinetes eléctricos, bajo la lupa en Gijón con un nuevo dispositivo de control