Vox augura a Asturias un futuro económico "tan negro como el Negrón" si no hay un cambio de políticas en materia fiscal

"Como el futuro económico de Asturias siga así, será tan negro como el Negrón", aseveró este miércoles Carolina López, portavoz de Vox en la Junta General, en el marco de la visita institucional del partido a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). López afeó la "temporalidad" en el empleo regional, solicitó un "cambio de políticas" para "reducir la burocracia y la carga fiscal" de cara a favorecer la contratación de personal y reclamó al Principado quitarse la "venda ideológica" en materia de vivienda. "Con la declaración de zonas tensionadas en varios barrios, el resultado que vemos es una reducción en la oferta de vivienda por la inseguridad jurídica que provoca a los propietarios", ahondó Carolina López.

La portavoz parlamentaria de Vox estuvo acompañada durante su recorrido por el recinto ferial Luis Adaro por distintos cargos de la formación verde. Acudió, por ejemplo, Sara Álvarez Rouco, portavoz municipal de Vox. En primera instancia, Carolina López puso en valor el trabajo de la Cámara de Comercio de Gijón y de los autónomos, empresarios y emprendedores participantes en la cita, "que luchan pese al continuo hostigamiento del Gobierno, que los tratan como sospechosos fiscales o los hunden con una burocracia infinita", afirmó López, que resaltó que "Asturias no puede seguir con una economía basada en la temporalidad". En ese sentido, abogó por un "cambio de rumbo" para lograr "un sector productivo fuerte, con trabajos estables y dignos".

En cuestiones de vivienda, Carolina López criticó duramente la gestión de Ovidio Zapico (IU), consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. "Vive con una venda ideológica pegada a los ojos que le impide ver la realidad; o no quiere verla", reprochó López, para la que la solución para mitigar la crisis habitacional de la región "no es el intervencionismo que aplica el comunismo". "Pasa por reducir impuestos y burocracia, liberalizar el suelo y mirar por las viviendas que hay vacías a cal y canto porque no se realizan las obras de mantenimiento necesarias", proclamó la portavoz de Vox.

Políticas de "prioridad nacional"

Sobre la crisis migratoria de Ceuta y la posibilidad de que Asturias acoja a menores no acompañados, López mostró su rechazo a esta vía. "No hacemos políticas que fomenten la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, sino de prioridad nacional: priorizar a los asturianos y españoles que pagan sus impuestos, cotizan y trabajan para dejar un futuro próspero a sus hijos y a las nuevas generaciones", indicó Carolina López, que señaló que el presidente del Principado, Adrián Barbón, está "entregado al sanchismo". "Lo que Sánchez pida lo cumplirá a rajatabla", culminó la portavoz de Vox.