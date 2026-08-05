Zapico asegura que Gijón "se equivoca" al recurrir contra las zonas tensionadas y Foro Asturias replica que "no consentiremos que oculte su incompetencia atacando a nuestros alcaldes y alcaldesas"
Adrián Pumares acusa al consejero de Vivienda de impulsar medidas "sin ningún sentido ni diálogo" y le insta "a no perder el tiempo en dimes y diretes y notas de prensa"
"Es una declaración de guerra a la clase trabajadora y a la mayoría social de La Arena y Cimavilla", afirma Ovidio Zapico (IU) sobre la petición del Ayuntamiento de estudiar la suspensión cautelar de la iniciativa que topa los precios de los alquileres
"No vamos a consentir que Ovidio Zapico oculte su incompetencia atacando a alcaldes o alcaldesas de Foro Asturias". Así de rotundo se expresó este miércoles Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, sobre el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Lo hizo durante la visita institucional de los foristas a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), un día después de que el Tribunal Superior de Justicia del Principado (TSJA) rechazase la petición del Ayuntamiento de Gijón de estudiar en agosto la suspensión cautelar de la declaración de zonas tensionadas de La Arena y Cimavilla impulsada por el gobierno autonómico, la cual implica el tope de los precios de los alquileres. Zapico (IU) aseguró sobre este recurso que el Consistorio "se equivoca" y que la decisión supone "una declaración de guerra a la clase trabajadora y a la mayoría social" de ambos barrios.
Ovidio Zapico celebró la determinación judicial de no reactivar hasta septiembre el análisis de los argumentos del gobierno local. "No es algo urgente y prioritario como Moriyón creía y decía", sostuvo el consejero, que reprochó una estrategia de confrontación que, a su juicio, mantiene el Ayuntamiento. "Lo mejor es coordinar esfuerzos y trabajar conjuntamente por más vivienda pública y por fortalecer los programas de movilización de pisos privados hacia el alquiler", manifestó Zapico, que incidió en que las decisiones del Principado "son correctas" a la hora de declarar las zonas tensionadas para "dar respuesta a un mercado que está por las nubes, desorbitado".
Adrián Pumares cargó contra el comportamiento "populista e irresponsable" de Ovidio Zapico. "En lugar de buscar fórmulas que permitan incrementar la oferta de vivienda y de poner en marcha medidas que ayuden a todos los jóvenes y no tan jóvenes que son incapaces de acceder a una vivienda, se dedica a insultar y faltar el respeto y a poner en marcha medidas sin ningún sentido ni diálogo", subrayó el forista, que remarcó, por otro lado, que Zapico tiene "la mano tendida" de Foro Asturias para abordar propuestas que permitan aumentar el parque de vivienda en la región. También instó al consejero a "no perder el tiempo en dimes y diretes, en notas de prensa y en reuniones que no aportan absolutamente nada".
Una nutrida representación de Foro Asturias acompañó a Pumares en el recorrido por la Feria de Muestras. Entre los presentes, Carmen Moriyón, presidenta de Foro Asturias y Alcaldesa de Gijón; o Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, concejal de Festejos y presidente de Divertia, además de varios ediles de la Corporación gijonesa y cargos de otros concejos asturianos.
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