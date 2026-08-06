El Ayuntamiento de Gijón relanza el Plan Llave tras la decisión del Principado de subir el precio de la vivienda protegida

El Ayuntamiento de Gijón va a relanzar el Plan Llave, que en su primera fase prevé la construcción de 120 viviendas de protección oficial en parcelas que venderá el consistorio, después de que el Consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, haya anunciado un acuerdo con la patronal de la construcción para construir en Asturias 400 viviendas de protección oficial en la que los promotores cobrará un 10,26% más que hasta ahora: un 3,7% que pagarán los compradores, por la subida del precio del módulo, y el resto con subvenciones que otorgará el Principado a los constructores.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el concejal de urbanismo, Jesús Martínez Salvador, anunciaron conjuntamente este jueves que el Ayuntamiento tiene ya los pliegos preparados para volver a licitar las 6 parcelas municipales para la construcción de esas 120 viviendas, en cuando se formalice el anuncio que hoy ha hecho Zapico. En ese sentido, han pedido celeridad al Consejero, afeándole que hubiera tardado dos años en adoptar esta medida.

Jesús Martínez Salvador espera que a la vuelta del verano el Ayuntamiento pueda ya sacar la nueva licitación de la primera fase del Plan Llave para vender las seis parcelas destinadas a 120 de protección oficial, y también la segunda fase del plan llave, para licitar derechos de superficie por 75 años en parcelas del Nuevo Gijón, en las que los promotores construirán y explotarán viviendas en alquiler.

El tiempo es clave para el consistorio, hasta el punto que la Alcaldesa reprochó al Consejero que haya tardado dos años en adoptar una medida que ya le venía reclamando la patronal de la construcción y que el propio Ayuntamiento de Gijón le solicitó hace dos años.

Por eso, para Moriyón, "la conclusión más grave es el tiempo perdido, porque el consejero Zapico le ha robado a Gijón dos años en los que construir vivienda pública", que podían estar ya construidas en las seis parcelas municipales si la medida se hubiera adoptado cuando reclamó el Ayuntamiento. El gobierno local atribuye a que no se hubieran mejorado las condiciones económicas para los constructores "por el sectarismo" del consejero de IU, el que la primera licitación del Plan Llave quedara desierta.

La Alcaldesa insistió en que el anuncio del Principado "confirma en primer lugar una cosa, que el consejero Zapico, que despreció y catalogó de usurero a este Ayuntamiento por proponer lo que ahora el mismo ha acordado con las constructoras, se ha rendido por fin a la evidencia".

Pedirle más

Por su parte, Jesús Martínez Salvador consideró positivo que el Consejero haya cambiado de opinión, pero se mostró más exigente: "hay que pedirle rapidez y hay que pedirle que lo extienda a más número de viviendas", dijo el edil, cuyas cuentas es que si las 400 viviendas de protección pactadas por el Principado y la patronal de la construcción se edifican en dos años, "serán 200 por años, que es el 10% de lo que se construye al año en Asturias y necesitamos que se haga mucha más vivienda asequible", apuntó el edil.

Carmen Moriyón insistió en el cambio de criterio del Consejero asumiendo el planteamiento municipal: "lo que ha ocurrido no ha cambiado la realidad del mercado. Lo que ha cambiado es la posición del Principado" respecto a la de hace dos años. En base a ello, la Alcaldesa afirmó que "hoy comprobamos a dónde lleva colocar la ideología por encima del interés general, a perder dos años en la construcción de vivienda pública asequible".