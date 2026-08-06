El cantante Nacho Vegas lleva sus «Vidas semipreciosas» a la Plaza Mayor gijonesa
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El cantantautor gijonés Nacho Vegas continuó ayer con la serie de conciertos que son antesala de la Semana Grande de Gijón. Y lo hizo con un recital lleno de incondicionales en la Plaza Mayor, donde estuvo arropado por su banda y le sirvió de presentación de su nuevo disco «Vidas Semipreciosas». El público disfrutó de un concierto de mezcla única de folk, rock y canción protesta.
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