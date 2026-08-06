Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

El cantante Nacho Vegas lleva sus «Vidas semipreciosas» a la Plaza Mayor gijonesa

Nacho Vegas presenta nuevo disco en la Plaza Mayor

Nacho Vegas presenta nuevo disco en la Plaza Mayor

Ver galería

Nacho Vegas, con uevo disco en la Plaza Mayor / Marcos León / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El cantantautor gijonés Nacho Vegas continuó ayer con la serie de conciertos que son antesala de la Semana Grande de Gijón. Y lo hizo con un recital lleno de incondicionales en la Plaza Mayor, donde estuvo arropado por su banda y le sirvió de presentación de su nuevo disco «Vidas Semipreciosas». El público disfrutó de un concierto de mezcla única de folk, rock y canción protesta.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Susto en la Feria de Muestras en Gijón: los Bomberos sofocan un incendio en uno de los puestos de comida
  2. Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx
  3. Ha sido atroz; como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana': quejas en todo Gijón por el ruido de los conciertos de Hermanos Castro
  4. Un gijonés intenta matar a un Policía Local al que ya conocía saboteando los frenos de su moto
  5. El viejo Mavy’s, histórico local de Gijón, ya está en obras y con varios interesados tras 20 años de cierre
  6. La sidrería El Cartero cumple 100 años de culinos y mucha historia: 'Es un emblema de Gijón
  7. Los patinetes eléctricos, bajo la lupa en Gijón con un nuevo dispositivo de control
  8. Multitudinaria y solemne despedida en Gijón al médico rescatador Juan Figaredo Pidal: 'Deja un legado enorme

El cantante Nacho Vegas lleva sus «Vidas semipreciosas» a la Plaza Mayor gijonesa

El cantante Nacho Vegas lleva sus «Vidas semipreciosas» a la Plaza Mayor gijonesa

Carolina Díaz, la nueva embajadora de Gijón que pasó 30 años impulsando la ciudad de congresos

Carolina Díaz, la nueva embajadora de Gijón que pasó 30 años impulsando la ciudad de congresos

"La gente viene a comer historias bien emplatadas": El agroturismo se reivindica en la Fidma

"La gente viene a comer historias bien emplatadas": El agroturismo se reivindica en la Fidma

La cola de El Bibio

Más fútbol

El primer día de vaciado del parking de la avenida de Portugal se salda con 87 multas por no retirar los vehículos

El primer día de vaciado del parking de la avenida de Portugal se salda con 87 multas por no retirar los vehículos

Vox augura a Asturias un futuro económico "tan negro como el Negrón" si no hay un cambio de políticas en materia fiscal

Vox augura a Asturias un futuro económico "tan negro como el Negrón" si no hay un cambio de políticas en materia fiscal

Asturias se prepara desde la Feria de Muestras para un eclipse histórico con la mirada puesta en la seguridad y la movilidad

Asturias se prepara desde la Feria de Muestras para un eclipse histórico con la mirada puesta en la seguridad y la movilidad
Tracking Pixel Contents