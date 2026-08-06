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El cantante Nacho Vegas lleva sus "Vidas semipreciosas" a la Plaza Mayor gijonesa

Nacho Vegas, ayer.

Nacho Vegas, ayer. / Marcos León

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Álex Redruello

El cantantautor gijonés Nacho Vegas continuó ayer con la serie de conciertos que son antesala de la Semana Grande de Gijón. Y lo hizo con un recital lleno de incondicionales en la Plaza Mayor, donde estuvo arropado por su banda y le sirvió de presentación de su nuevo disco "Vidas Semipreciosas". El público disfrutó de un concierto de mezcla única de folk, rock y canción protesta. En las imágenes, dos momentos del concierto.

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