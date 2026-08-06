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Carolina Díaz, la nueva embajadora de Gijón que pasó 30 años impulsando la ciudad de congresos

La excoordinadora de Gijón Convention Bureau recién jubilada, ha sido nombrada Embajadora Honorífica de la ciudad, una distinción con aplauso general

Por la izquierda, Silvia Suárez, Carolina García y Ángela Pumariega, ayer, en la Feria de Muestras.

Por la izquierda, Silvia Suárez, Carolina García y Ángela Pumariega, ayer, en la Feria de Muestras. / Ángel González / LNE

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María Velasco

Gijón

«Que la gente para la que he trabajado me muestre este cariño y este respeto es para poner nerviosa a cualquiera». Con la emoción a flor de piel, Carolina García Suárez, quien fuera coordinadora de Gijón Convention Bureau -ahora recién jubilada-, recogió ayer la distinción de Embajadora Honorífica de Gijón durante la III Cumbre de Embajadores, celebrada en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Un reconocimiento que pone el broche a más de tres décadas de trabajo dedicadas a convertir la ciudad en un referente del turismo de congresos.

Lejos de atribuirse el mérito, García -natural de Coruña, pero afincada en Asturias desde hace décadas- quiso compartir el galardón con quienes hacen posible que Gijón sea sede de encuentros profesionales. «Los congresos no vienen porque Gijón sea guapo, porque seamos muy amables o porque tengamos tres playas. Los congresos vienen por el talento y el prestigio profesional de un montón de gente que trabaja en Gijón o en Asturias», indicó, recordando que son médicos, investigadores, docentes, abogados, veterinarios y otros muchos profesionales quienes presentan candidaturas y defienden que la ciudad acoja congresos nacionales e internacionales.

Acto de EMBAJADORES DE GIJÓN en la FIDMA 2026

Acto de EMBAJADORES DE GIJÓN en la FIDMA 2026 / Ángel González / LNE

La homenajeada recordó que hace 31 años comenzó su trayectoria al frente de la Oficina de Congresos de Gijón, cuando la ciudad apostó por impulsar el turismo de reuniones. «Era una treintañera que no tenía ni idea de lo que era una oficina de congresos ni de qué tenía que hacer con ella», confesó. Desde entonces, señaló, el trabajo conjunto con el tejido académico, científico y empresarial ha permitido que la ciudad se consolide como un destino de referencia en este ámbito.

Pese a recibir uno de los mayores reconocimientos de su carrera, Carolina García admitió que, cuando conoció la noticia, dudó de que el premio debiera ser para ella. «Cuando me llamaron para decirme que iba a ser Embajadora Honorífica dije que el premio no era para mí. Es para todas esas personas que dedican su tiempo y su prestigio profesional a traer congresos aquí», explicó emocionada.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, destacó la importancia de la labor que desempeñan los embajadores locales. «Cuando se elige una ciudad para celebrar un congreso rara vez es fruto de la casualidad. Detrás hay una candidatura, una propuesta competitiva y personas capaces de defender que éste es el lugar adecuado», destacó. Además, aseguró que el reconocimiento a García «es más que merecido por una trayectoria totalmente involucrada» con la ciudad y por haber trabajado «con toda la energía, el talento y el conocimiento para que Gijón tenga más presencia y más prestigio».

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Por su parte, la presidenta del Club de Empresas de Turismo de Negocios, Silvia Suárez, quiso poner el acento en el lado más personal del homenaje. «Eres Carolina Gijón; mejor embajadora es imposible tener», expresó antes de entregarle la distinción. Suárez también desveló que hace más de un año ya sabían que ese premio iba a ser para ella por decisión unánime del Consejo Rector y de los propios embajadores. «El año pasado, al terminar el acto, varios embajadores me dijeron en una esquina: ‘suponemos que a Carolina la vais a nombrar embajadora de honor’, a lo que yo les respondí sin dudarlo: ‘eso ya está hecho’».

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